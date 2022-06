Scomparsa da 7 giorni nel Foggiano, le figlie: “Mamma torna a casa”

Sesso:F

Età:56 (al momento della scomparsa)

Statura:160

Occhi:verdi

Capelli:castani

Abbigliamento:una maglietta verde acqua, un paio di pantaloni neri, una borsa bianca, sandali bianchi, una busta di cartone blu

Scomparso da:Ordona (Foggia)

Data della scomparsa:16/06/2022

Data pubblicazione:17/06/2022



Concetta, 56 anni, vive a Ordona (Foggia). Il 16 giugno alle 7 è uscita di casa senza dire a nessuno dove sarebbe andata e non ha più fatto ritorno. I familiari hanno quindi iniziato a cercarla e hanno trovato la sua auto parcheggiata alla stazione di Ordona. Alcuni conoscenti l’hanno vista sul treno per Foggia ma non si sa se sia scesa lì o in un’altra stazione. Ha lasciato a casa il cellulare ma ha portato con sé la borsa con i documenti. I familiari vorrebbero sapere se sta bene.