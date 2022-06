Torino, giovane pugliese travolto e ucciso da volante della polizia

TORINO, 23/06/2022 – (norbaonline) Drammatico incidente ieri sera a Torino, vittima Francesco Convertini, 33 anni, originario di Locortondo. L’uomo è stato travolto e ucciso da una volante della polizia.

Fonte: repubblica

Ancora poco chiara la dinamica dell’incidente ma sembra che Convertini stesse attraversando le strisce pedonali in bicicletta verso Regio Parco quando è preso in pieno da una volante che trasportava in Questura una persona per accertamenti. È stato immediatamente soccorso dagli stessi agenti fino all’arrivo dell’ambulanza, purtroppo il 33enne è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. (norbaonline)