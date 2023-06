Amendola, presunti concorsi truccati. Due sottufficiali foggiani ai domiciliari

FOGGIA – Dopo una settimana in cella, concessi i domiciliari ai marescialli dell’Aeronautica militare Aldo Caurio e Gennaro Sorgente, foggiani di 39 e 55 anni, in servizio all’aeroporto di Amendola, accusati di corruzione e traffico di influenze illecite.

Revocati i domiciliari al loro collega Arturo Salza, 45 anni, napoletano residente a Roma, sostituiti con la sospensione per 4 mesi dai pubblici uffici; revocato l’obbligo di dimora imposto al beneventano Mario Giovanni Taddeo, 61 anni, sostituito con l’obbligo di firma giornaliero in caserma; ridotti da 4 a 2 i mesi di sospensione dai pubblici uffici dell’ufficiale dell’Aeronautica Massimo Mastore, barese, 54 anni, in servizio alla scuola volontari di Taranto; confermati i 4 mesi di sospensione di Raffaele D’Eramo, romano di 57 anni, luogotenente dell’Aeronautica effettivo al centro di selezione di Guidona Montecelio vicino Roma, che aveva rinunciato a rendere l’interrogatorio di garanzia; rigettata infine la richiesta dei pm di sospendere per 4 mesi un altro sottufficiale dell’Aeronautica militare, il foggiano Luigi D’Antuono di 26 anni, che ieri mattina sentito dal giudice ha respinto le accuse.

Queste le decisione adottate ieri dal gip Antonio Sicuranza che il 15 giugno aveva firmato 6 ordinanze cautelari (2 in carcere, 1 ai domiciliari, 1 obbligo di dimora, 2 sospensione dal servizio; e si era riservato di pronunciarsi sulla posizione di D’Antuono dopo l’interrogatorio) nell’inchiesta di Procura e carabinieri del Ros su presunte mazzette variabili da 8mila a 130mila euro, pagate da genitori di giovani che volevano superare le prove d’esame e essere reclutati nell’Aeronautica militare.

