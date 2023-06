“E’ terminata l’odissea giudiziaria della Gentile impianti srl di Mattinata”

Foggia – Con recente sentenza, il Consiglio di Stato di Roma ha ritenuto “cessato l’interesse ad agire della parte appellata (Gentile Impianti s.r.l.,ndr), in quanto gli effetti dell’interdittiva di cui all’art. 94 sono stati sospesi dall’ammissione al controllo giudiziario (ai sensi dell’art. 34 comma 7)”.

E’ quanto si apprende da raccolta dati di StatoQuotidiano.it.

Ricostruendo la vicenda, la Gentile Impianti srl è una società che si occupa di installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettrici e che svolge attività d’impresa principalmente attraverso commesse pubbliche; in ultimo la realizzazione e la gestione di un impianto sportivo in Mattinata.

La società è stata costituita il 23 novembre 2010 da Antonio Gentile, Amministratore unico, mentre il padre, Giovanni Gentile, già titolare di un’impresa individuale esercente analoga attività, ne è il responsabile tecnico.

Dopo il provvedimento prefettizio la Gentile Impianti srl aveva subito la revoca della concessione quarantennale di un impianto sportivo ubicato in abitato di Mattinata (FG) denominato Play Center nonché due contratti di subappalto avente ad oggetto la pubblica illuminazione del Comune garganico.

Con sentenza del 18 dicembre 2020 il TAR PUGLIA di Bari, sezione II, ha accolto il ricorso proposto dall’Avv. Alberto Ciuffreda e, per l’effetto, ha annullato l’Interdittiva Antimafia disposta dal Prefetto di Foggia con provvedimento del 09.06.2020 a carico delle società Gentile Impianti s.r.l.

Come detto, a seguito di tale pronuncia il Ministero dell’Interno difeso dall’Avvocatura dello Stato ha formulato appello al Consiglio di Stato di Roma che con la recente sentenza del 6 giugno 2023 ha ritenuto “cessato l’interesse ad agire della parte appellata (Gentile Impianti s.r.l.), in quanto gli effetti dell’interdittiva di cui all’art. 94 sono stati sospesi dall’ammissione al controllo giudiziario (ai sensi dell’art. 34 comma 7) e il provvedimento di riesame, avente carattere di documentazione antimafia liberatoria, ai sensi degli articoli 84 e 91 del Decreto Legislativo n. 159/2011, ha spiegato efficacia dal giorno successivo al termine del controllo giudiziario, fissato per il 26 novembre 2022, consentendo da quella stessa data l’iscrizione dell’impresa nella white list provinciale. Deve quindi concludersi che l’obbligo di revoca della concessione o di recesso dai contratti non sia più attuale nei suoi effetti, in quanto superato dalla sopravvenienza, in una successione senza soluzione di continuità, dei menzionati provvedimenti sospensivi e abilitanti (sul tema della rilevanza del controllo giudiziario nella fase esecutiva del contratto si vedano Cons. Stato, sez. V, nn. 4619/2021 e 2247/2022)”.

Infatti, il Prefetto di Foggia con provvedimento n. 81993 del 21.11.2022 ha aggiornato l’informazione interdittiva antimafia con esito liberatorio.

