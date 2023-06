Foggia – Un episodio increscioso si è verificato nel corso dello svolgimento del mercato settimanale del venerdì a Foggia, nella giornata del 23 giugno 2023 quando, pare per motivi di sicurezza, alcuni ambulanti, anche aderenti all’Associazione di Categoria CasAmbulanti, sono stati evacuati quindi non hanno potuto esercitare le proprie attività d’impresa subendo danni economici di grande entità.

A causa della torre faro traballante in via Luigi Miranda, la discussa area mercatale, pare che la paura abbia preso il sopravvento ed ecco che una parte del mercato sarebbe stata transennata quindi chiusa al transito dei pedoni e poi gli ambulanti sarebbero stati costretti a chiudere le loro postazioni di vendita.

Una situazione incresciosa che pone nuovamente all’attenzione la delicatissima condizione dell’area mercatale di via Miranda a Foggia.

Una situazione che il Presidente CasAmbulanti, Savino Montaruli, ripresenta al Prefetto di Foggia, dott. Maurizio Valiante nonché alla triade Commissariale della città di Foggia cui ha inviato il comunicato contenente anche la richiesta di interventi urgenti rispetto a quando in esso denunciato.

Nella fattispecie il leader sindacale pugliese dichiara: “una situazione sempre più precaria quella dell’area mercatale tanto discussa di via Miranda a Foggia”.

“A fronte di una condizione di irregolarità ed illegittimità nelle assegnazioni dei posteggi, mai regolarizzate come invece da impegno della precedente amministrazione comunale pasticciona, fino alla disapplicazione del Canone Unico Patrimoniale Mercatale, nonostante le note prefettizie e le Risoluzioni Ministeriali, con operatori che arrivano a pagare per tre, quattro volte più del dovuto, fino a superare abbondantemente i mille euro l’anno per sole 52 occupazioni, quando va bene”.

“Una situazione che neppure la gestione commissariale ha mai voluto affrontare e risolvere così come è inconcepibile che siano stati disattesi gli impegni assunti precedentemente e si continui, come nel caso di venerdì 7 luglio 2023, a danneggiare il mercato, sospendendolo a causa dei Test preselettivi che si svolgeranno nella Città del Cinema, in Piazzale Anna De Lauro Matera. Quanto vale dunque il lavoro degli ambulanti per il comune di Foggia? A fare la somma delle problematiche denunciate, pare che per taluni il mercato vale molto meno di quello che dovrebbero essere le minime condizioni di rispetto della dignità umana.

Noi, al contrario di altri, non restiamo in silenzio e stigmatizziamo queste fortissime discriminazioni, auspicando che perlomeno gli “Uomini di Legge” possano risolvere di qui alle prossime elezioni comunali. Da parte nostra restiamo a disposizione per l’affermazione di quella tanto decantata Legalità anche al mercato di Foggia che corre, purtroppo, verso un inesorabile ed inarrestabile declino”. – ha concluso il leader sindacale pugliese.