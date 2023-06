Foggia – Nella scorse ore i residenti di via Turati hanno espresso preoccupazione per la presenza quotidiana nella struttura dell’ex Inam di adolescenti che potrebbero aver innescato una sorta di “Challenge” (sfida sui social) che potrebbe portare a tragiche conseguenze, visto che i ragazzi accedono dal tetto alla stessa.

Sollecito quindi la dirigenza dell’Asl Foggia che da 7 anni con il suo immobilismo fa crescere il degrado intorno al palazzo ex Inam, ad attivarsi rapidamente e porre in essere tutte le iniziative utili a garantire la pubblica e privata incolumità.

Infatti dopo la decisione dell’azienda sanitaria nel 2016 di abbandonare l’edificio e trasferire i propri servizi presso l’ospedale sanseverese la struttura è rimasta abbandonata. Per anni è stata depredata, spogliata di tutto: dai condizionatori agli infissi, passando per i termosifoni ed i sanitari. Una situazione che secondo molti potrebbe sfociare presto in tragedia se non si corre ai ripari.