Nuovo intervento dei giudici: annullato atto di nascita figlio coppia gay

Milano – Il Tribunale civile di Milano ha emesso una sentenza riguardante la trascrizione degli atti di nascita di figli nati attraverso la maternità surrogata e la procreazione assistita all’estero per coppie dello stesso sesso.

La Procura milanese aveva richiesto all’ufficio del tribunale di annullare le registrazioni all’anagrafe del Comune di Milano per quattro coppie omogenitoriali, sulla base di una sentenza della Cassazione dello scorso dicembre.

Il Tribunale di Milano, come riportato in un comunicato che spiega le motivazioni delle decisioni, ha esaminato quattro impugnazioni presentate dalla Procura della Repubblica. In uno di questi casi, è stato richiesto l’annullamento della trascrizione dell’atto di nascita di un minore nato all’estero da una coppia omogenitoriale composta da due cittadini italiani, con l’utilizzo della maternità surrogata, che indicava sia il genitore biologico che il genitore intenzionale.

Negli altri tre procedimenti, è stata richiesta l’annullamento della trascrizione del riconoscimento dei figli effettuato davanti all’ufficiale dello Stato Civile da parte delle madri intenzionali e successivamente trascritto a margine dell’atto di nascita dei minori precedentemente riconosciuti dalla madre biologica.

Questi casi riguardano coppie omogenitoriali femminili che hanno utilizzato la tecnica della Procreazione Medicalmente Assistita all’estero.

Tutti i ricorsi sono stati promossi dalla Procura della Repubblica utilizzando il procedimento previsto dall’articolo 95 del DPR 396/2000, che consente la rettificazione degli atti dello Stato Civile per eliminare discrepanze tra la situazione di fatto e quella prevista dalla legge, causate da errori nel processo di formazione degli atti stessi. Il Ministero dell’Interno, rappresentato dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, ha sostenuto le richieste avanzate dalla Procura in tutti i procedimenti.