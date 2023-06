Manfredonia – “Sento il dovere di chiedere umilmente scusa ai 719 elettori che, nel rispetto della mia persona, hanno offerto un determinante contributo alla elezione del primo Sindaco Rotice. Un sindaco che ha sempre vantato la recisione dei rapporti con l’ex primo cittadino Angelo Riccardi, ma che oggi affida il settore più importante a un suo uomo“.

E’ quanto dice in una nota il già assessore con delega ai lavori pubblici del Comune di Manfredonia, Avv. Angelo Salvemini (in allegato la rimozione dell’incarico dopo il cd ‘caso Engie’), all’indomani della decisione di Gianni Rotice di nominare Michele Di Tullo – con decreto sindacale n.11/2023 – nuovo Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Manfredonia.

Di Tullo succede a Lucia Trigiani, dimessasi dall’analogo incarico dopo la nota vicenda “abusivismo” della villa di Siponto sollevata nel corso di un servizio su Fuori dal Coro di Rete 4.

“Eppure – scrive l’avvocato Angelo Salvemini – la soap opera andata in onda a più riprese tra il predetto Rotice e l’alter ego di Riccardi, la consigliera Maria Teresa Valente, sembrava avere un non so che di reale. E, invece, era solo e soltanto una vergognosa messa in scena artatamente architettata per attentare alla intelligenza dei manfredoniani facendogli credere che quel soggetto con il quale aveva spartito per anni sogni e desideri era improvvisamente stato fatto fuori nonostante il grande contributo da questi ricevuto al ballottaggio”.

“Quello che non si è potuto far entrare dalla porta lo si è fatto transitare dalla finestra. Vergogna, Vergogna e ancora Vergogna!”, dice Salvemini.

“I cittadini di Manfredonia avevano creduto nel cambiamento a piè pari sbandierato in campagna elettorale ma sono stati traditi da quell’uomo che, dopo appena un anno di governo, si è tolto definitivamente la maschera dichiarando il ripristino di quel sistema di governo che il popolo Manfredoniano aveva sperato di aver seppellito con la sua elezione.”

“Tecnicamente l’ing. Gianni Rotice” avrebbe “raggirato i manfredoniani” sostiene l’avvocato Salvemini “con slogan elettorali appositamente coniati allo scopo di estorcergli il consenso necessario alla ‘presa della bastiglia’”.

“Mi sento colpevole. Fortemente colpevole. Per questo chiedo umilmente perdono, cari concittadini. Ma sono anch’io, come voi, una vittima di questo raggiro”.

Chiesta una replica a quanti sono stati citati nel testo

Relativamente alle dichiarazioni dell’avv. Angelo Salvemini sono state richieste delle repliche scritte al sindaco Rotice, all’Amministrazione comunale, allo stesso neo assessore Michele Di Tullo, alla consigliera comunale Maria Teresa Valente, e al già sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it