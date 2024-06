Ballottaggi: Leccese 'denunce vere si fanno in questura'

(V.’Ballottaggi: Romito ‘consegnata a elettore …’ delle 16:51) “Le denunce, quelle vere, si fanno in questura, non sui social network.

Io ho fatto la mia.

Se ci sono irregolarità la magistratura avrà modo di chiarire”. Lo scrive il candidato sindaco di Bari del centrosinistra Vito Leccese pubblicando sui social una foto davanti alla Questura e rispondendo in tal modo al candidato del centrodestra Fabio Romito, suo competitor al ballottaggio, che ha denunciato presunte irregolarità in un seggio dove sarebbe stata consegnata a un elettore una scheda già votata con la X apposta proprio sul nome di Leccese, in cui è intervenuta anche la Digos.

Lo riporta l’Ansa.