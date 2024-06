Elezioni comunali a Manfredonia: al via il ballottaggio

Manfredonia, 23 giugno 2024 – Si sono aperte questa mattina alle 7:00 le urne per il ballottaggio delle elezioni comunali a Manfredonia, un appuntamento cruciale per la città che vedrà la conclusione delle operazioni di voto questa sera alle 23:00. Le urne riapriranno poi domani, 24 giugno, dalle 7:00 fino alle 15:00 offrendo un’ulteriore possibilità a coloro che non hanno ancora votato.

La competizione elettorale, giunta al secondo turno, vede confrontarsi i due candidati Ugo Galli per il centrodestra e Domenico La Marca per il centrosinistra che hanno ottenuto il maggior numero di voti nel primo turno. L’attenzione è alta e il clima elettorale è animato, con i cittadini chiamati a scegliere chi guiderà Manfredonia per i prossimi anni.

Il ballottaggio rappresenta un momento decisivo per la democrazia locale. Dopo un primo turno che ha visto un’affluenza significativa, l’attesa è ora rivolta a come si comporteranno gli elettori nel secondo e conclusivo turno. La partecipazione attiva della comunità è fondamentale per assicurare un’amministrazione comunale che rispecchi la volontà dei cittadini. La conclusione delle operazioni di voto sarà seguita in diretta da StatoQuotidiano.it, che offrirà una copertura continua dello spoglio e della proclamazione del nuovo sindaco. Gli aggiornamenti in tempo reale permetteranno ai cittadini di rimanere informati sull’andamento del conteggio dei voti e di conoscere tempestivamente il nome del nuovo primo cittadino di Manfredonia.

SEGUI LA DIRETTA

L’esito del ballottaggio è molto atteso, con entrambi i candidati che hanno espresso fiducia riguardo alla vittoria finale. La nuova amministrazione avrà il compito di affrontare le sfide che attendono la città, lavorando per il benessere e lo sviluppo di Manfredonia. Invitiamo tutti i cittadini a esercitare il loro diritto di voto, contribuendo così al futuro della nostra comunità. L’appuntamento è per questa sera e domani, con Stato Quotidiano che seguirà ogni fase dello spoglio, garantendo una copertura completa e dettagliata dell’evento elettorale.

a cura di Daniele Catalano