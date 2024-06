METEO.IT. Nel corso della prossima settimana una “goccia fredda” dal Nord Europa irromperà sul bacino del Mediterraneo: ci aspettano giorni turbolenti con tante piogge, nubifragi e temporali su almeno mezza Italia.

Ma di cosa si tratta? Alle alte latitudini scorrono delle correnti (più fredde ed instabili) ben diverse rispetto a quelle che transitano a latitudini più basse (molto calde e stabili) e gli scambi di calore tra Nord e Sud Europa in particolari condizioni possono evolvere, appunto, in una goccia fredda, ovvero in un blocco di aria fredda in quota che si stacca da una più vasta depressione atlantica o nordeuropea. Insomma, una zona di atmosfera dove fa molto più freddo rispetto a tutte le aree circostanti. Questo nucleo, sospinto da correnti instabili, tende a seguire traiettorie non sempre prevedibili e non di rado assume direzione retrograda (da est a ovest). Anche le temperature subiranno una flessione portando valori decisamente più freschi al Centro-Nord.

Stando agli ultimi aggiornamenti, già in avvio della prossima settimana, nel corso delle giornate di Lunedì 24 e Martedì 25 Giugno, questa particolare figura meteo inizierà a far sentire i suoi effetti anche sull’Italia. Visti i forti contrasti termici ed igrometrici previsti, il pericolo maggiore riguarderebbe, stando ai dati attuali, le regioni del Centro-Nord: le correnti fresche in ingresso potrebbero agire da innesco per la genesi su questi settori di temporali violenti, con elevato rischio di grandine e di locali nubifragi come purtroppo la cronaca recente degli ultimi anni ci insegna.

Vista l’imprevedibilità di questa “trottola instabile” è possibile che nei prossimi giorni la previsione della sua direzione possa mutare e che i temporali riescano possano interessare zone diverse o più ampie. Mercoledì 26 Giugno ci aspettiamo poi gli ultimi temporali al Nord e sulla fascia adriatica.