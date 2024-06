Una donna è morta e altre tre persone sono rimaste ferite questo pomeriggio in un incidente stradale avvenuto alle porte di Torre Chianca, nella marina di Lecce, che ha coinvolto tre auto.

La vittima, Antonella Vitelli, 52enne, leccese, era a bordo di una Hyundai Atos, condotta dal marito che ha riportato gravi lesioni.

Lo riporta l’Ansa.

L’incidente sarebbe avvenuto durante un tamponamento in fase di sorpasso. Le altre due vetture coinvolte sono una Fiat Punto e una Mercedes.

Nell’impatto la Hyundai è uscita fuori strada capovolgendosi.

Per la donna non c’è stato nulla da fare. Il marito della vittima e gli altri due automobilisti sono stati trasporti in ospedale da ambulanze del 118 con codici diversi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri, a cui spetta il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare le responsabilità.