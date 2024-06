Elezioni comunali a Manfredonia: al via il ballottaggio ph ilgiorno

Manfredonia. “Il diritto di voto è universale ed inviolabile. Possono votare TUTTI GLI ELETTORI, residenti a Manfredonia ANCHE SE NON L’ABBIANO FATTO NEL PRECEDENTE TURNO. É possibile recarsi alle urne oggi dalle ore 7 alle 23 e domani dalle ore 7 alle 15″.

E’ quanto comunicato stamani a StatoQuotidiano.it, per ribadire quanto già scontato in smentita ad alcune notizie circolate nelle ultime ore. Si ribadisce: tutti gli elettori residenti a Manfredonia, anche se non partecipi elettoralmente al primo turno, possono recarsi alle urne oggi dalle ore 7 alle 23 e domani dalle ore 7 alle 15”.