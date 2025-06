Albano Carrisi è cittadino onorario di Peschici: "Qui, un presepe a cielo aperto"

“Camminando per le strade di questo bellissimo paese mi sono reso conto di stare in 𝙪𝙣 𝙥𝙧𝙚𝙨𝙚𝙥𝙚 𝙖 𝙘𝙞𝙚𝙡𝙤 𝙖𝙥𝙚𝙧𝙩𝙤!”

Domenica 22 giugno 2025, in mattinata, nella Sala Consiliare “D. Azzarone” del Municipio, con questa sua esclamazione il celebre cantautore pugliese ha ricevuto la 𝙘𝙞𝙩𝙩𝙖𝙙𝙞𝙣𝙖𝙣𝙯𝙖 𝙤𝙣𝙤𝙧𝙖𝙧𝙞𝙖, per riconoscere non solo l’immensa carriera artistica, ma anche la profonda umanità, l’impegno per la cultura, per la solidarietà, per la terra e per la tradizione.

La giornata è proseguita in Piazza Pertini dove l’Artista, intervistato dal giornalista Pino Aprile, 𝙝𝙖 𝙥𝙧𝙚𝙨𝙚𝙣𝙩𝙖𝙩𝙤 𝙞𝙡 𝙨𝙪𝙤 𝙡𝙞𝙗𝙧𝙤 “Il sole dentro”, un’opera autobiografica tra memoria, riflessione e speranza.

Durante la serata è stato omaggiato con il “𝙋𝙧𝙚𝙢𝙞𝙤 𝙏𝙧𝙖𝙗𝙪𝙘𝙘𝙤”, realizzato dell’artigiano Rocco Ercolino, e con 2 𝙘𝙖𝙥𝙤𝙡𝙖𝙫𝙤𝙧𝙞 𝙞𝙣 𝙩𝙚𝙧𝙧𝙖𝙘𝙤𝙩𝙩𝙖 “Frammichele”.

Il Sindaco, con orgoglio, ha pure ufficializzato che Peschici ha ottenuto, da parte del Presidente Mattarella, lo 𝙨𝙩𝙖𝙩𝙪𝙨 𝙙𝙞 𝘾𝙞𝙩𝙩à.

“Albano – hanno spiegato il sindaco Luigi D’arenzo e il presidente del consiglio comunale con delega alla Cultura, Leonardo Di Miscia – incarna e porta nel mondo i valori profondi della nostra terra e del nostro rapporto con il mare”.

L’evento rientra nella 𝙧𝙖𝙨𝙨𝙚𝙜𝙣𝙖 𝙖𝙧𝙩𝙞𝙨𝙩𝙞𝙘𝙤-𝙘𝙪𝙡𝙩𝙪𝙧𝙖𝙡𝙚 “𝙁𝙖𝙫𝙤𝙡𝙖 𝘽𝙡𝙪”, che si svilupperà fino a domenica 29, con altri 7 appuntamenti diffusi e trasversali dedicati all’arte, alla letteratura, al teatro e alla musica.