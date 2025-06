«Così volevamo rapire Berlusconi»: l'ex sicario di Riina rompe il silenzio (VIDEO)

PALERMO – Gaspare Mutolo, ex sicario al servizio di Totò Riina e uno dei collaboratori di giustizia più rilevanti nella storia della lotta alla mafia, ha rilasciato un’intervista esclusiva al Pulp Podcast, offrendo una testimonianza cruda, dettagliata e sconvolgente sui retroscena di Cosa Nostra.

Dal suo percorso criminale alla sanguinosa “mattanza di Palermo”, passando per i legami occulti tra mafia, politica e massoneria, fino all’evoluzione “aziendale” dell’organizzazione mafiosa, Mutolo ha tracciato un quadro inquietante e lucido di oltre cinquant’anni di storia criminale italiana.

Nato a Palermo nel 1940, Mutolo cresce in un contesto difficile, lavorando da giovane in un’officina meccanica in via Montesanto. Si avvicina al crimine attraverso i furti d’auto, attività che lo conduce al suo primo arresto a vent’anni. È proprio in carcere che inizia la sua vera “formazione criminale”. Grazie all’intercessione di Rocco Semilia, detto Testa di Ferro, Mutolo entra nelle grazie di Totò Riina, allora astro nascente dei Corleonesi.

La sua carriera mafiosa si distingue per efferatezza e rapidità: coinvolto direttamente in almeno 28-29 omicidi, compie il suo “battesimo di sangue” nel carcere, uccidendo Gioacchino Mansueto. In poco tempo diventa soldato e poi capodecina della famiglia di Partanna Mondello, sotto Rosario Riccobono, con la diretta sponsorizzazione di Riina. Ma Mutolo rivela anche momenti di rottura interna: rifiutò di tradire Riccobono su richiesta dello stesso Riina, dimostrando un’insolita lealtà.

Nel suo racconto, Mutolo denuncia la brutalità di Riina, che scardinò il codice d’onore tradizionale di Cosa Nostra. “Diceva: ‘Dovete sparare nel petto, perché se guarisce poi viene e ti ammazza’”, riferisce Mutolo. Così nasce la cosiddetta mattanza di Palermo (1981-1983), un periodo segnato da circa mille morti, in cui i Corleonesi eliminarono sistematicamente la vecchia guardia mafiosa per assumere il controllo totale dell’organizzazione.

Riina ordinò anche omicidi ritenuti impensabili perfino in ambienti criminali: donne, bambini, intere famiglie. Mutolo cita l’eccidio della madre, sorella e zia del pentito Mannoia come esempio della degenerazione morale della mafia corleonese.

Uno dei passaggi più scioccanti dell’intervista riguarda un progetto di rapimento ai danni di Silvio Berlusconi, pianificato nel 1974 da Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti. “Eravamo pronti,” racconta Mutolo. Il piano fu sventato, secondo lui, grazie all’intervento di Marcello Dell’Utri, che avrebbe raggiunto un accordo con Cosa Nostra.

Mutolo rivela che i mafiosi investirono miliardi nelle aziende di Berlusconi, inizialmente per riciclare denaro del traffico di droga. Ma con il crollo della Prima Repubblica, questi investimenti si spostarono sul piano politico: “I boss diedero l’ordine di votare Forza Italia”, afferma, descrivendo un passaggio strategico da potere criminale a potere istituzionale.

Mutolo denuncia anche i rapporti strutturali tra mafia e massoneria. Stefano Bontate, ad esempio, avrebbe fatto parte della cosiddetta “Loggia dei 300”, composta da élite siciliane, intermediari tra criminalità e istituzioni. Nelle sue deposizioni ai magistrati, Mutolo fa nomi pesanti: Salvo Lima, Bruno Contrada, Giulio Andreotti. Su Contrada, precisa che la condanna fu annullata non per insussistenza dei fatti, ma per un “cavillo burocratico” legato alla tipologia del reato all’epoca dei fatti.

Sul tema della trattativa Stato-mafia, Mutolo e il giornalista Tommaso Ricciardelli sono concordi: lo Stato non agì con sufficiente prontezza. “Se avessero recepito le mie parole in tempo, forse si sarebbero evitate molte stragi.” Le sentenze, pur non individuando responsabilità penali in capo agli esponenti dello Stato, hanno confermato la sostanza di un patto con Cosa Nostra, basato sul famigerato “papello” di Riina.

Mutolo chiarisce che la sua decisione di pentirsi non fu dettata dalla paura, bensì da una profonda riflessione: “La mafia faceva schifo, non c’era più umanità.” Le atrocità compiute – fratelli che si uccidono, bambini strangolati – lo spinsero a rompere con un mondo ormai irredimibile. Dopo otto mesi di dialogo con Giovanni Falcone, decise di collaborare.

“Oggi vivo in penitenza,” dice, aggiungendo di voler trasmettere un messaggio ai figli dei mafiosi: “Salvatevi, non fate quella vita.”

Secondo Mutolo, Cosa Nostra si è trasformata in una struttura “aziendale”, capace di infiltrarsi negli appalti, nella finanza, nelle pubbliche amministrazioni. “Non fanno più rapimenti: oggi riciclano denaro in industrie vere e proprie”, afferma. E avverte: “La mafia fa parte dello Stato. Non è più lo Stato che combatte la mafia, ma spesso è lo Stato che la protegge.”

Accusa i partiti politici di voler “scagellare” – ovvero cancellare – il termine “mafia” per dissimulare la realtà. “Tutti i partiti, nessuno escluso, hanno contatti con la criminalità organizzata, soprattutto in vista delle elezioni.”

L’intervista di Gaspare Mutolo al Pulp Podcast rappresenta un documento eccezionale, non solo per la sua valenza storica, ma anche per la sua attualità. Mentre lo Stato fatica a reagire con decisione, la mafia continua a riorganizzarsi, spesso con la complicità silenziosa delle istituzioni.

Mutolo conclude con un’amara riflessione: “Forse non è la mafia ad avere bisogno dello Stato, ma lo Stato della mafia.”