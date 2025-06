San Giovanni Rotondo (FG) – Un progetto che unisce immaginazione, educazione e cura ha regalato sorrisi e soddisfazioni ai giovani studenti pazienti della Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Protagonisti del percorso didattico “Le Stagioni del Benessere”, i ragazzi hanno saputo coniugare con straordinaria sensibilità l’arte della fantasia con l’importanza di un corretto stile di vita.

Realizzato con il sostegno di Parmalat e coordinato dal team educativo della Scuola in Ospedale, insieme allo staff medico, infermieristico ed educativo, il progetto ha portato alla realizzazione di elaborati creativi che hanno messo in risalto il valore della sana alimentazione e dell’attività fisica all’aria aperta, in armonia con le bellezze naturali della regione Puglia.

Attraverso disegni, testi e attività laboratoriali, gli studenti hanno immaginato scenari sportivi nei diversi paesaggi stagionali, abbinandoli a gustose combinazioni di frutta e verdura, sempre di stagione. Un lavoro attento, originale e coinvolgente che ha colpito la giuria nazionale del concorso, al punto da assegnare ai piccoli pazienti il Premio Speciale per l’elaborato realizzato.

Un riconoscimento che va ben oltre il valore simbolico: è la testimonianza concreta di come l’istruzione, anche in contesti ospedalieri, possa rappresentare uno strumento potente di crescita, resilienza e benessere.

La premiazione ufficiale si terrà mercoledì 26 giugno alle ore 9:30 presso la Casa Sollievo della Sofferenza in Viale Cappuccini, San Giovanni Rotondo (FG).

Un momento di festa, condivisione e orgoglio, per celebrare insieme l’impegno, la fantasia e la forza di questi giovani, veri campioni di vita.