Roma – Vasta operazione antidroga condotta dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura capitolina. All’alba di oggi, le Fiamme Gialle hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 16 persone – 13 tradotte in carcere e 3 agli arresti domiciliari – ritenute coinvolte in un’organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma, rappresenta l’epilogo di una complessa attività investigativa condotta dagli specialisti del G.I.C.O. (Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata) del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria. Le indagini hanno permesso di delineare i contorni di un sodalizio criminale composto prevalentemente da soggetti di origine marocchina, operante in diverse aree della Capitale, con epicentri nei quartieri di Casal Boccone e Fonte Meravigliosa.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’organizzazione avrebbe importato in Italia oltre 1,4 tonnellate di droga, tra hashish e marijuana, provenienti da Spagna e Marocco. Le sostanze stupefacenti sarebbero state introdotte nel territorio nazionale attraverso trasporti su gomma, sfruttando sofisticati sistemi di occultamento all’interno di veicoli modificati con doppi fondi.

Una volta giunte a Roma, le partite di droga venivano smistate all’ingrosso a diversi gruppi locali, attivi principalmente nei quartieri di Castel Romano e Alessandrino. Questi, a loro volta, si occupavano della distribuzione al dettaglio in numerose piazze di spaccio dislocate nei quartieri Don Bosco, Pigneto, Spinaceto, Capannelle e in diverse località delle province di Roma e Latina.

L’organizzazione si avvaleva di una struttura piramidale ben definita, in cui ciascun componente rivestiva ruoli specifici: dalla gestione dei contatti con i fornitori internazionali, al trasporto e stoccaggio della droga, fino alla distribuzione, alla raccolta dei proventi e al riciclaggio del denaro attraverso circuiti non convenzionali. Era prevista anche una “cassa comune”, utilizzata per sostenere economicamente gli affiliati – anche in caso di arresti – e garantire un sistema di “stipendi” regolari ai membri attivi.

Nel corso delle attività investigative sono stati sequestrati oltre 660 kg di hashish e più di 50 kg di marijuana. Due degli indagati erano già stati arrestati in flagranza di reato durante precedenti operazioni, connessi all’attività illecita oggetto dell’attuale misura cautelare. L’organizzazione faceva uso anche di armi da fuoco, autovetture modificate per il trasporto sicuro della droga e apparecchi telefonici in grado di garantire comunicazioni criptate tra i vari livelli del gruppo.

L’indagine della Direzione Distrettuale Antimafia si inserisce in un più ampio contesto di contrasto alla criminalità organizzata operante sul territorio laziale e mette in luce la pericolosità di strutture criminali transnazionali capaci di operare con modalità estremamente sofisticate.

È importante precisare che le misure cautelari sono state disposte nell’ambito della fase delle indagini preliminari. Pertanto, nel rispetto del principio costituzionale di presunzione di innocenza, la responsabilità penale degli indagati sarà accertata solo con sentenza definitiva.