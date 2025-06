"Eventi estivi fantasma e amnesia istituzionale. Manfredonia? In modalità stand-by"

MANFREDONIA – Mentre le altre città della provincia hanno acceso i motori della programmazione estiva già da mesi, nel nostro Comune qualcosa sembra essersi inceppato. Il 19 giugno, con l’estate alle porte, si è tenuta – tra calor bianco e memorie sbiadite – la conferenza stampa per presentare la rassegna estiva 2025. Presenti: il sindaco, tre assessori e una ventina di coraggiosi uditori.

Peccato che, nonostante l’evento ufficiale, del cartellone estivo… non ci sia traccia. Ad oggi, con luglio imminente, le attività rimangono avvolte nel mistero, probabilmente ancora in fase di “gestazione creativa”.

Nel frattempo, il caldo inizia a dare alla testa e provoca singolari effetti collaterali: amnesie istituzionali e distorsioni narrative. Accade così che, invece di fare autocritica per le gravi mancanze amministrative – TARI da record, sporcizia diffusa, verde pubblico in abbandono – qualche assessore preferisca rifugiarsi nell’autocompiacimento da social, con selfie quotidiani e dichiarazioni autoassolutorie, scaricando ogni colpa sulle amministrazioni precedenti.

Una narrazione curiosa, se si considera che gli stessi personaggi politici che oggi affiancano gli amministratori “distratti” hanno governato la città per decenni, senza brillare per lungimiranza o risultati.

Nel mentre, il tempo passa e la città aspetta. Aspetta un programma, un’idea, una visione. O anche solo un po’ di rispetto per cittadini che avrebbero diritto a godere dell’estate non solo come stagione climatica, ma anche culturale.

Le temperature sono alte, ma la pazienza dei manfredoniani rischia di diventarlo di più.

I consiglieri comunali di Forza Italia – Manfredonia