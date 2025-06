Foggia, dal 13 al 22 giugno: “La Città della Dama” si chiude con il trionfo di Sergio

Scarpetta e della squadra di Livorno

L’evento “La Città della Dama”, svoltosi a Foggia dal 13 al 22 giugno 2025, è stato fortemente

voluto e organizzato dall’ASD Dama Foggia, con il riconoscimento ufficiale della Federazione

Italiana Dama e il prezioso supporto della Regione Puglia e del Comune di Foggia.

Per dieci giorni, la città è diventata la capitale mondiale del gioco della dama, ospitando due

manifestazioni di altissimo livello: il Campionato del Mondo di Dama Inglese – specialità 3-

move e il Campionato Italiano a Squadre di Dama Italiana.

La manifestazione si è conclusa con uno straordinario risultato per l’Italia: il Gran Maestro

Sergio Scarpetta ha infatti confermato il titolo di Campione del Mondo, superando in una

sfida intensa e combattuta lo sfidante sudafricano Melikaya Nonyukela.

Grande spettacolo anche per il Campionato Italiano a Squadre, che ha visto la partecipazione

di numerose formazioni provenienti da tutta Italia. A conquistare il titolo è stata la squadra di

Livorno, seguita sul podio da Savona (secondo posto) e Taranto (terzo posto). La squadra di

Foggia si è classificata al quarto posto, con una prestazione solida e di grande valore.

La cerimonia di premiazione si è svolta alla Città del Cinema di Foggia, alla presenza di tutti i

partner dell’evento, delle autorità istituzionali e di un pubblico numeroso e caloroso.

Numerose anche le attività promozionali che hanno accompagnato le competizioni.

Centinaia di curiosi hanno provato a giocare a dama, partecipando a sessioni dimostrative e

tornei liberi. Il momento più emozionante è stato la simultanea del campione del mondo,

durante la quale Sergio Scarpetta ha affrontato decine di sfidanti contemporaneamente.

L’intero evento è stato seguito in diretta streaming e multistreaming sui canali ufficiali,

registrando un’ampia partecipazione di pubblico anche dall’estero.

L’evento ha goduto della presenza istituzionale del Vicepresidente della Regione Puglia e

Assessore allo Sport, Raffaele Piemontese, che ha espresso entusiasmo per l’iniziativa e per

la scelta di Foggia come “Città della Dama”, in vista anche del 2026, anno in cui la Puglia sarà

Regione Europea dello Sport.

Grande soddisfazione anche da parte del Presidente della Federazione Italiana Dama, Carlo

Bordini, che ha espresso l’auspicio che la città di Foggia possa continuare ad essere un punto

di riferimento per le attività damistiche nazionali e internazionali nei prossimi anni.

“La Città della Dama” ha dimostrato come lo sport della mente possa essere uno

straordinario strumento di crescita culturale, coesione sociale e promozione del territorio,

portando Foggia al centro della scena damistica mondiale