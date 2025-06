Il destino del Calcio Foggia si gioca in queste ore. Sono momenti delicati e cruciali per le sorti del club rossonero, sospeso tra il possibile cambio di proprietà e la prosecuzione della gestione attuale. La trattativa tra l’attuale presidente Nicola Canonico e il gruppo Building, realtà imprenditoriale brianzola interessata all’acquisizione della società, è arrivata al punto di svolta. Entro le prossime ventiquattro, massimo quarantotto ore, dovrebbe infatti arrivare l’attesa proposta formale d’acquisto. Sarà quello il passaggio decisivo per capire se si aprirà una nuova era per il Foggia o se si procederà con un altro anno di gestione Canonico, il quinto consecutivo.

Il gruppo Building, che si sta muovendo attraverso la mediazione di Fedele Sannella – ex proprietario del club – ha ultimato in questi giorni una scrupolosa analisi dei conti e dei documenti societari, ricevuti la scorsa settimana. Si tratta di una due diligence approfondita, che ha permesso ai potenziali acquirenti di farsi un’idea chiara sulla situazione economico-finanziaria del club.

Ora, sulla base di quel materiale, la Building è pronta a formalizzare la sua offerta, che secondo indiscrezioni sarebbe in dirittura d’arrivo.

La riservatezza rimane massima: il patto di confidenzialità sottoscritto tra le parti vieta la diffusione di dettagli sulla proposta, ma il contenuto sarà valutato con attenzione da Canonico e dall’amministratore giudiziario della società, l’avvocato Chionna.

L’offerta avrebbe dovuto arrivare già nel corso del fine settimana, ma alcuni approfondimenti contabili e legali hanno fatto slittare di qualche giorno l’invio del documento ufficiale. Adesso però ci siamo: la proposta dovrebbe essere presentata tra oggi e domani, e a quel punto toccherà a Canonico sciogliere ogni riserva. Se dovesse accettare, si aprirebbe una nuova fase per il Foggia, che vedrebbe il ritorno di alcune figure ben note all’ambiente. Tra queste, spicca il nome di Luca Nember, che la Building sarebbe pronta a riportare in rossonero nel ruolo di direttore sportivo, figura fondamentale per l’avvio della programmazione sportiva.

Lo riporta telesveva.it