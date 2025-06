Riceviamo e pubblichiamo

Confrontarsi per costruire

“Caro Francesco,

ilmio₋unpostchenonavreimaiscritto.

Chi mi conosce bene, e tu lo sai perfettamente, sa che non è nel mio stile lanciarmi in polemiche pubbliche.

Preferisco parlare di calcio… e con qualche battuta ogni tanto, in tinta bianconera.

Ma quando si toccano questioni gravi, che riguardano la mia Città, restare in silenzio non è più possibile.

La città ha il diritto di sapere.

Chi ha sbagliato? Chi sono i responsabili?

Su questo non si può glissare, né tantomeno distrarre l’attenzione con altri temi.

Panem et circenses, direbbero i latini: pane e spettacoli per tener buono il popolo.

Ma noi cittadini non siamo più disposti ad accontentarci.

Non entrerò in tecnicismi, né voglio guardare al passato con spirito polemico, anche se — permettimi — un passaggio è doveroso.

Quel passato in cui anche tu eri presente, indirettamente partecipe, e che oggi sembri quasi rinnegare con troppa disinvoltura. E non ne capisco il motivo.

Eppure, se usassimo oggi lo stesso metro di misura con cui è stata inaugurata una rotatoria, dovremmo essere ancora lì a festeggiare le tante opere realizzate negli anni, in quegli anni oggi tanto discussi:

Mercato Ittico, Scuola Gian Tommaso Giordani, Corso Manfredi, Viale Miramare, il Paladante, Lungomare del Sole, la scuola Don Milani, il LUC, Piazza Maestri d’Ascia, Parco Lama Scaloria, Largo Diomede.

Le prime che mi sono venute in mente.

Evidentemente la memoria è selettiva.

Tutti sapevamo che, per risollevare la nostra Città, sarebbe servito un intervento straordinario, meglio ancora se affidato a una squadra competente, fatta da tecnici più che da politici.

Il solito grande dilemma dell’amministrare.

L’elenco delle cose da sistemare è lunghissimo, le casse comunali sono in difficoltà: lo sappiamo.

E qui, con onestà intellettuale, mi sorge un dubbio: aveva forse ragione l’Amministrazione Rotice a dire che servivano tempo, competenze e visione per rimettere in sesto tutto?

Chi oggi governa ha la possibilità — e il dovere — di dimostrarlo coi fatti, non con le scuse.

Ma se poi il Consiglio Comunale approva una variazione di bilancio che grava per altri 2 milioni e mezzo sulle spalle dei cittadini, qualche domanda me la faccio.

E non da oggi.

Soprattutto sapendo che, da quella situazione legata alle aree acquisite con procedura sanante, il Comune avrebbe potuto guadagnare, non perdere:

centinaia di migliaia di euro di oneri di urbanizzazione

maggior gettito IMU e TARI sulle nuove abitazioni

Ecco, qui si è tornati al passato. Non se ne è usciti.

Sinceramente mi auguro — anzi, lo auguro alla città — che si torni presto all’ordinario e alla costruzione di un nuovo futuro, passando da un presente fatto di chiarezza e concretezza.

Perché oggi, le feste, le sagre e gli eventi non bastano più.

Serve una visione chiara, un progetto condiviso.

E in questo non c’è nulla di male nel chiedere consigli anche alla minoranza: è segno di maturità e responsabilità.

Amministrare, per come intendo io quest’arte, non è soltanto fare selfie.

Amministrare è ascolto, confronto e responsabilità.

Quanto all’essere “populista”, mi spiace deluderti.

La mia anima politica si rifà ai principi del Popolarismo di Don Luigi Sturzo, alla sua visione della politica ispirata al rispetto della persona, alla partecipazione popolare, alla giustizia sociale, alla moralità pubblica e alla libertà responsabile.

Una linea che oggi ritrovo nel pensiero riformista: rigore, concretezza e spirito di servizio, senza scorciatoie.

Pertanto ti auguro, anzi vi auguro, buon lavoro.

Perché non c’è più tempo da perdere.

E magari, nel mentre di questo post, spero siano arrivate le risposte che la Città merita.

Tempus fugit, res manent.

Il confronto, il dialogo e persino lo scontro sulle tematiche più delicate sono la linfa della politica.

È lì che tutto può fiorire.

Con stima,

Gaetano Brigida”.