Gargano, Valle Carbonara abbandonata: senz’acqua, senza rete e sotto attacco dei lupi. “Chiudiamo tutto”

Valle Carbonara – Mentre il caldo torrido e la siccità continuano a mettere in ginocchio l’agricoltura e la zootecnia della Valle Carbonara, un gruppo di allevatori e agricoltori esasperati ha deciso di costituire un comitato spontaneo per chiedere attenzione e risposte immediate da parte delle istituzioni locali. “La situazione è ormai insostenibile – spiegano i promotori – mancano risorse idriche, i costi aumentano, e le nostre attività rischiano di chiudere. Se il Comune continuerà a ignorarci, ci troveremo costretti ad abbandonare il lavoro di una vita”.

La denuncia arriva dopo mesi di segnalazioni rimaste, secondo gli interessati, totalmente inascoltate. Al centro delle critiche il sindaco Pierpaolo D’Arienzo, accusato di “voltarsi dall’altra parte” e di non avere adottato alcun provvedimento concreto a sostegno delle aziende del territorio. “In passato – sottolineano gli allevatori – in casi simili veniva convocato tempestivamente il Consiglio comunale per predisporre misure di emergenza. Oggi, invece, regna il silenzio”.

A farsi portavoce del malcontento è anche il movimento dei Liberaldemocratici di Puglia, che denuncia l’inattività dell’amministrazione e propone un intervento urgente: “Chiediamo che nell’ordine del giorno del Consiglio comunale del 27 giugno 2025 venga inserito un punto specifico dedicato agli interventi straordinari per contrastare gli effetti della siccità. Non possiamo più tollerare l’inerzia dell’amministrazione comunale”.

Crisi idrica: un problema annunciato

Il problema della carenza d’acqua in Valle Carbonara non è nuovo. L’area, caratterizzata da un’importante presenza di piccole e medie imprese agricole, è da anni soggetta a periodi di siccità sempre più prolungati. La situazione attuale, però, è tra le più gravi degli ultimi decenni: campi inariditi, foraggi sempre più scarsi e animali che soffrono per la mancanza d’acqua mettono a rischio l’intero comparto produttivo.

“Abbiamo provato a farci sentire – raccontano gli allevatori – ma il Comune ha mostrato totale indifferenza. Intanto, i fondi pubblici vengono spesi in iniziative discutibili, che nulla hanno a che vedere con il rilancio del territorio o la salvaguardia del lavoro”.

Un appello all’unità

I Liberaldemocratici, pur muovendo critiche severe alla gestione dell’attuale amministrazione, propongono un approccio costruttivo. “Non si tratta di fare polemica, ma di affrontare una vera emergenza economica e sociale. Chiediamo misure concrete: agevolazioni fiscali, sgravi sulle tariffe idriche, contributi per l’approvvigionamento alternativo d’acqua e, dove possibile, l’attivazione di pozzi e cisterne con fondi pubblici”.

Secondo il gruppo, il Consiglio comunale dovrebbe farsi carico della crisi in corso con urgenza, coinvolgendo anche gli enti regionali e le autorità di bacino. “Se non interveniamo subito – ammoniscono – rischiamo il collasso dell’intera filiera agricola locale. E non possiamo permettercelo”.

Un futuro in bilico

La Valle Carbonara rappresenta da sempre un punto di forza per l’economia rurale pugliese. Con le sue aziende a conduzione familiare, il territorio ha conservato tradizioni e saperi legati all’allevamento e all’agricoltura, contribuendo anche al turismo enogastronomico. La crisi idrica, però, sta minacciando questo patrimonio.

“Chi lavora la terra non chiede carità – conclude il comitato spontaneo – ma rispetto e attenzione. Siamo custodi di un pezzo importante del nostro territorio. Se oggi chiudiamo, domani sarà troppo tardi per ricostruire ciò che è andato perduto”.

La palla ora passa all’amministrazione comunale. Il Consiglio del 27 giugno sarà un banco di prova importante per misurare la volontà politica di sostenere davvero chi, ogni giorno, lavora per mantenere viva la Valle Carbonara.