Manfredonia (Foggia) — La presentazione della rassegna estiva degli eventi a Manfredonia si è trasformata in un’occasione di polemica politica.

Mercoledì 19 giugno, alla presenza del sindaco, di tre assessori e di circa venti cittadini, si è tenuta la conferenza stampa ufficiale per annunciare le iniziative in programma per la stagione estiva.

Tuttavia, l’evento ha evidenziato le criticità e le contraddizioni che caratterizzano l’attuale amministrazione comunale.

Una programmazione ancora in fase di definizione

A pochi giorni dall’inizio dell’estate, il cartellone delle attività non è ancora stato reso pubblico.

La maggior parte dei Comuni della provincia ha già avviato le proprie iniziative da settimane, mentre a Manfredonia si registra un ritardo evidente nella pianificazione degli eventi.

La sensazione diffusa tra i cittadini e gli operatori è che l’amministrazione sia ancora in fase di gestazione, con il rischio che molte iniziative possano essere annullate o ridimensionate.

Critiche alle responsabilità e alla gestione della città

Le accuse più dure arrivano dai consiglieri comunali di Forza Italia, che hanno commentato con tono critico quanto accaduto. Secondo il gruppo politico, alcuni assessori sembrano più impegnati a pubblicare selfie sui social media e a scaricare le colpe sui governi passati piuttosto che ad affrontare i problemi concreti della città.

“Un assessore addossa ogni responsabilità ai predecessori, ma dimentica che per decenni Manfredonia è stata governata dagli stessi soggetti politici oggi al potere”, affermano i rappresentanti di Forza Italia. “La città soffre di tariffe Tari alle stelle, sporcizia diffusa e verde pubblico in condizioni pessime. Invece di assumersi le proprie responsabilità, alcuni preferiscono dedicarsi a post propagandistici invece di lavorare per risolvere i problemi”.

Il caldo e la confusione estiva

Il clima torrido sembra aver influito anche sulla lucidità dell’amministrazione: “Le alte temperature giocano brutti scherzi – si legge in una nota – impedendo anche la pubblicazione puntuale delle iniziative estive”. I consiglieri sottolineano come questa superficialità rischi di compromettere l’immagine della città e il suo sviluppo turistico.

L’attacco di Forza Italia mette in evidenza una situazione di stallo e confusione che rischia di penalizzare ulteriormente Manfredonia nel periodo più importante dell’anno.

La speranza è che l’amministrazione riesca a superare le polemiche e a concentrarsi su azioni concrete per rilanciare la città e offrire ai cittadini un’estate all’altezza delle aspettative.