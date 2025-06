Il consigliere regionale della Lega, vice Commissario regionale e commissario provinciale Lega per la Capitanata, Joseph Splendido, rivolge un’interrogazione alla giunta regionale e all’assessore competente in merito al completamento, lo stato dei lavori, i finanziamenti e le prospettive della cosiddetta “orbitale urbana” di Foggia e al suo relativo collegamento con il Policlinico.

“L’orbitale urbana di Foggia è un’infrastruttura viaria strategica per la viabilità cittadina, concepita per decongestionare il traffico urbano e migliorare i collegamenti interni, in particolare verso le principali strutture sanitarie – esordisce Splendido – il primo lotto dell’opera, finanziato con fondi Cipe e Fsc in parte provenienti da programmazione regionale, è stato inaugurato nel 2021 e risulta oggi pienamente operativo”.

Poi osserva: “Tuttavia, il secondo lotto, che comprende il tratto fondamentale per il collegamento con il Policlinico Riuniti di Foggia, è ancora incompiuto, determinando disagi gravi soprattutto per i mezzi di emergenza/urgenza, le ambulanze, costretti a percorsi alternativi più lunghi e rallentati; la realizzazione completa dell’infrastruttura era stata inserita in precedenti documenti di programmazione, ma ad oggi non risultano atti ufficiali di finanziamento o avvio dei lavori per il tratto mancante”.

Splendido ricorda altresì che “la Regione Puglia ha partecipato alla definizione e al finanziamento del progetto, in collaborazione con il Comune di Foggia e altri enti e la situazione attuale rischia di compromettere gli obiettivi di mobilità urbana, sicurezza e tutela della salute, oltre a configurarsi come un’opera pubblica incompiuta con potenziale danno erariale e inefficienza amministrativa”.

Il consigliere regionale chiede di sapere “se il completamento dell’orbitale urbana di Foggia, con particolare riferimento al tratto di collegamento con il Policlinico Riuniti, sia inserito nei piani di investimento della Regione Puglia, quali fondi siano stati eventualmente stanziati o previsti (Fsc, Pnrr, fondi europei o altri canali) e quali siano le tempistiche per la progettazione e l’avvio dei lavori, se esista un cronoprogramma condiviso con Comune, Provincia e Anas o altri soggetti attuatori”. Infine: “quali azioni intenda mettere in atto la Regione per accelerare il completamento dell’opera e risolvere i disagi segnalati dai cittadini e dagli operatori sanitari”.

