Question Time del 20 giugno: l’opposizione diserta ancora, cresce il malumore tra i cittadini

Monte – Nuova assenza in blocco da parte del gruppo di minoranza “A Monte” al Question Time del Consiglio Comunale tenutosi lo scorso 20 giugno. Un comportamento che non è passato inosservato e che sta alimentando polemiche e interrogativi all’interno del dibattito politico locale.

A denunciarlo è la sezione cittadina di Forza Italia, che parla di “assenza ingiustificabile” e accusa i quattro consiglieri di minoranza di voltare le spalle ai cittadini, mancando per la seconda volta consecutiva a un appuntamento istituzionale pensato proprio per stimolare il confronto democratico tra maggioranza e opposizione.

“Il Question Time – sottolineano da Forza Italia – è uno strumento fondamentale per rappresentare le istanze del territorio, porre interrogazioni, sollecitare interventi e monitorare l’operato dell’amministrazione. Vederlo svuotato del suo senso per la mancanza proprio di chi dovrebbe utilizzarlo è uno smacco per la trasparenza e la partecipazione.”

La critica va oltre il semplice dato numerico. Secondo la maggioranza, l’assenza ripetuta del gruppo “A Monte” solleva dubbi sull’effettiva volontà di svolgere un ruolo attivo e costruttivo nell’interesse della comunità. E c’è chi si chiede se dietro il silenzio non vi siano motivazioni personali o strategie poco trasparenti.

“Noi continuiamo a lavorare con responsabilità e spirito di servizio – concludono da Forza Italia – ma riteniamo doveroso che i cittadini siano informati su chi è realmente presente e chi invece resta a guardare.”

Il dibattito è destinato a proseguire, soprattutto in vista delle prossime sedute consiliari. Intanto, cresce tra i cittadini la richiesta di maggiore coerenza e impegno da parte di tutti gli eletti, a prescindere dallo schieramento politico.