Il Comune di Manfredonia ha adottato una determinazione dirigenziale per garantire il corretto funzionamento dei varchi elettronici nella Zona a Traffico Limitato (ZTL) della località balneare di Siponto, attiva durante i mesi estivi. Con la Determinazione Dirigenziale n. 1036 del 6 giugno 2025, il dirigente del Settore di Staff II – Polizia Locale, dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda, ha approvato l’impegno di spesa per la ricarica di due SIM Card TIM ricaricabili, fondamentali per la trasmissione dei dati al Comando della Polizia Locale.

Contesto e necessità dell’intervento

Il sistema di videosorveglianza per il controllo degli accessi alla ZTL di Siponto è operativo nel periodo estivo (1° luglio – 31 agosto), come previsto dall’Ordinanza Dirigenziale n. 277 del 15 luglio 2016. Il monitoraggio dei transiti e l’accertamento delle eventuali infrazioni al Codice della Strada dipendono dalla piena funzionalità di due SIM telefoniche attraverso le quali vengono trasmessi i dati rilevati.

Con l’approssimarsi dell’attivazione della ZTL, è emersa l’urgenza di procedere alla ricarica e al cambio di intestazione delle SIM, per un importo complessivo di € 80,00. Il servizio è stato affidato, tramite procedura diretta e su preventivo, alla ditta “Rip Tel di Spagnuolo Andrea”, con sede in via G. Palatella n. 4/A a Manfredonia (P.IVA 03284560715), come da offerta protocollata n. 28871 del 1° giugno 2025.

Aspetti economico-amministrativi

La spesa, ritenuta necessaria e urgente, è stata imputata al capitolo 2889 “Altre spese per servizi – Economali” del bilancio di previsione 2025, in linea con quanto previsto dal piano esecutivo di gestione approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 6 marzo 2025. L’impegno di spesa è stato ritenuto coerente con gli stanziamenti di bilancio e compatibile con i vincoli della finanza pubblica.

Il provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei pagamenti (art. 3, L. 136/2010), e secondo quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), dai regolamenti contabili interni dell’Ente e dal piano triennale anticorruzione.

Controlli e trasparenza

È stato accertato che non vi siano conflitti di interesse, né in capo al funzionario estensore né al dirigente firmatario. È stata inoltre attestata la regolarità tecnica e contabile del provvedimento, la cui pubblicazione è prevista per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio online del Comune, come previsto dall’art. 21 del Regolamento Comunale.

L’intervento ha anche ottenuto il codice CIG B727BB9119, necessario per garantire la tracciabilità delle operazioni, e rappresenta un’azione concreta per garantire il rispetto delle regole di accesso alla ZTL e la tutela della sicurezza stradale nella località costiera durante il periodo di maggiore afflusso turistico.