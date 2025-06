Stadio “Zaccheria”, in mattinata sopralluogo per la consegna ufficiale dei lavori

Foggia. Si è svolto questa mattina il sopralluogo presso lo Stadio Comunale “Pino Zaccheria”, alla presenza della Sindaca Maria Aida Episcopo, dell’Assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Galasso, dell’Assessore allo Sport Domenico Di Molfetta, dei tecnici comunali e dei rappresentanti della nuova impresa affidataria. L’appuntamento ha segnato ufficialmente la consegna dei lavori al nuovo appaltatore, circostanza che di fatto costituisce la ripartenza del cantiere degli importanti lavori di riqualificazione avviati nello scorso anno.

L’intervento di ristrutturazione e ammodernamento dello stadio, finanziato con fondi PNRR per oltre 2 milioni di euro, ha attraversato una fase procedimentale complessa, a seguito della quale il contratto con il precedente appaltatore è stato risolto per gravi inadempienze il 27 marzo scorso.

Nei circa 80 giorni intercorsi da quella data, sono state espletate dagli uffici comunali una serie di attività procedimentali.

In particolare, è più dettagliatamente, il 17 aprile si è proceduto alla redazione dello stato di consistenza in contraddittorio con la ditta uscente, a tutela della continuità operativa del cantiere.

Dopo una fase di valutazione tecnica e amministrativa, il 27 maggio è stato avviato l’interpello del secondo classificato nella procedura di gara originaria. Il 20 giugno, con determina dirigenziale, è stato formalmente affidato il completamento dei lavori al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Società Costruzioni Firenze s.r.l. (mandataria) e Consorzio Innova società cooperativa (mandante), con un nuovo cronoprogramma che prevede la conclusione dell’intervento entro 182 giorni residui contrattuali rispetto al tempo originario a base di gara.

“Oggi restituiamo ai cittadini un segnale concreto – dichiara la sindaca Episcopo –. Lo stadio Zaccheria è un simbolo dell’identità foggiana e un’infrastruttura fondamentale per la vita sportiva e sociale della nostra città. Garantire la ripresa dei lavori, dopo una fase complicata, è un atto di responsabilità e determinazione che abbiamo affrontato con straordinario impegno con tutti gli uffici coinvolti, che colgo l’occasione per ringraziare per l’impegno e lo sforzo profuso”.

“Dopo mesi di intenso lavoro amministrativo – aggiunge l’assessore Galasso – siamo finalmente in condizione di ripartire con i lavori, riprendendo dal medesimo cronoprogramma concordato e approvato in sede di GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) in occasione dell’avvio dei lavori dello scorso anno. L’opera sarà completata nel rispetto delle normative di sicurezza e dei nuovi standard progettuali richiesti dalla normativa vigente per gli stadi, in modo da garantire il ripristino della totale funzionalità dell’impianto a partire proprio dal settore ospiti interessato dalle prime lavorazione, che contiamo di restituire alla disponibilità del pubblico quanto prima in occasione di una delle prime partite casalinghe del prossimo campionato stagione calcistica 2025-2026”.

“Per la città, e per lo sport foggiano in particolare, questa è una tappa cruciale – commenta l’assessore Di Molfetta –. Lo Zaccheria non è solo il campo del Foggia, ma anche uno spazio collettivo di appartenenza e aggregazione che merita di essere valorizzato e messo in sicurezza. Ci impegneremo affinché tutto sia pronto nella sua interezza per accogliere la squadra e i tifosi quanto prima, ben consapevoli dell’importanza di queste lavorazioni”.

L’intervento mira, tra l’altro, ad aumentare la capienza dell’impianto dagli attuali 11.318 a 15.657 posti, migliorandone accessibilità, funzionalità e sostenibilità.