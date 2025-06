Sud Up – Innovazioni da Sud. Da Lecce la Puglia scommette sul futuro, tra strategie, strumenti e innovazione

Si è conclusa venerdì 20 giugno a Lecce “Sud Up – Innovazioni da Sud”, kermesse di due giorni organizzata da Regione Puglia e ARTI – Agenzia regionale per la tecnologia, il trasferimento tecnologico e l’innovazione, in collaborazione con Puglia Culture, inserito nel calendario ufficiale della Giornata nazionale del Made in Italy, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Nelle location del Castello Carlo V e delle Officine Cantelmo, 60 espositori, 90 relatori e circa 30 sessioni in due giorni tra workshop, panel, vision speeches, speed dating meeting, tavole rotonde e un concerto.

Innovazione, talento e nuove visioni: sono queste le parole chiave attorno alle quali si è animato il primo panel della seconda giornata al Castello Carlo V. Una mission già ben chiara fin dal titolo, “Coltivare talenti, sostenere l’innovazione: opportunità e strumenti regionali per crescere in Puglia”.

Ad aprire l’incontro, moderato dal vicedirettore de La Gazzetta del Mezzogiorno, Massimiliano Scagliarini, la presidente di ARTI Puglia, Prof.ssa Luisa Torsi: “Vogliamo far emergere, trattenere e attrarre talenti – ha spiegato nel suo intervento e rendere il territorio fertile per lo sviluppo. La Regione Puglia ha compiuto in tal senso scelte chiare e ambiziose, a partire dalla riforma dell’Agenzia che mi onoro di presiedere che ha la missione del trasferimento tecnologico, e grazie alla strategia #mareAsinistra, alla crescita dell’ecosistema dell’innovazione e all’integrazione tra talento, ricerca e impresa, la Puglia è diventata vivace terra di innovazione. Il nostro obiettivo è creare condizioni abilitanti: per chi vuole fare impresa, per chi ricerca, per chi investe, per chi crea. È in questa direzione che stiamo lavorando perché il sapere diventi impresa, la ricerca diventi prodotto, il talento diventi sviluppo. Per fare questo, sfruttiamo la collaborazione dell’intero ecosistema e indirizziamo le nostre azioni anche verso percorsi di coaching mirati, dedicati alle startup innovative, giovani ma anche quelle già radicate, per ottenere aumenti significativi di produttività e proiezione internazionale.”

Oggi più che mai, in un contesto globale attraversato da rapide transizioni — digitali, ambientali, sociali — la sfida è duplice: da un lato accompagnare le nuove generazioni nella costruzione del proprio percorso professionale e personale; dall’altro, creare ecosistemi territoriali dell’innovazione, in grado di connettere università, impresa, istituzioni e società.

Di crescita in Italia e nel Mezzogiorno, con focus sulla Puglia, ha parlato Gianna Elisa Berlingerio, direttora del Dipartimento Sviluppo economico della Regione Puglia: “Gli ultimi dati ci dicono – sottolinea – che siamo di fronte ad un Mezzogiorno che cresce in misura superiore alla media nazionale anche se rallenta e con una Puglia che, dopo sei anni filati di crescita quasi doppia rispetto a quella italiana, subisce una battuta d’arresto. Certo pesa la ridotta produzione di Ilva e la crisi mondiale del settore automotive ma serve una risposta efficace e Luca Bianchi di Svimez indica l’innovazione come elemento determinante. Con alcuni strumenti, come Minipia, siamo attivi dal 2024: portare l’innovazione a casa delle micro e piccole imprese. Sostenere l’open innovation, le startup, la ricerca serve anche ad attivare una “disseminazione di competenze” fra imprese di varie tipologie e dimensioni che si interseca poi con le dinamiche di trasferimento tecnologico che ARTI da qualche mese ha in carico. Con ogni soggetto dell’ecosistema innovazione puntiamo alla “socializzazione dell’innovazione”, non solo tecnologia applicata al processo produttivo ma anche studio del modello di business e dei canali con cui raggiungere il mercato“.

Sono intervenuti, alla stessa tavola rotonda, Silvia Visciano, dirigente Sezione Ricerca e relazioni internazionali della Regione Puglia; Giuseppe Pastore, dirigente Sezione Competitività della Regione Puglia e Antonella Bisceglia, dirigente Sezione Politiche giovanili della Regione Puglia.

A seguire un panel moderato da Salvatore Modeo, the Qube, sul tema: “ScaleUp e growth: quali scenari per lo scale-up di una startup italiana. Storie di successo in ambito nazionale e internazionale”.

Tra i protagonisti, ospiti nazionali e internazionali. Jeff Burton, cofondatore di Electronic Arts (EA), società di gaming fondata nel 1982 in California ha raccontato la sua esperienza, la sua visione innovativa di ormai oltre trent’anni fa di rendere indipendenti gli sviluppatori, con giochi già editati che funzionassero sui diversi software. “All’epoca eravamo visionari – ha detto – oggi tutti sanno che nessuna startup può evitare di guardare fuori dai circuiti internazionali. Nel mondo attuale è una necessità e non un’ambizione”.

Con lui anche: Andrea Milan, TheFork, Hasna Kourda, Founder & CEO at Save your Wardrobe, Stefano Arossa, Country Manager Italia e Spagna WeRoad e Giuseppe Donvito, Senior Partner P101 e Board Member Italian Tech Alliance.

Restando su scenari internazionali, nel corso della mattinata, la sessione “Start local, think global” con il Keynote speech di Bibop Gresta, Fondatore HyperloopTT e Hyperloop Italia che nasce da un progetto visionario di Elon Musk del 2013 di creare un sistema di trasporto strutturato come una capsula lievitante mossa da una piccola fonte di energia rinnovabile e pulita. Dodici i progetti attivati in giro per il mondo in crowdsourcing, – ha raccontato Gresta – la Cina sta già costruendo una prima rete di trasporto e anche in Italia si sta lavorando per poter presto viaggiare in “Hyperloop”.

In sala plenaria, si è discusso di ecosistemi dell’innovazione nel Mediterraneo e in Africa con focus su come raccogliere i capitali all’estero in un confronto aperto tra i modelli USA e EU, con Damiano Petruzzella, CIHEAM Bari, Carl Härtlein, Managing Partner – Saint Clair Advisory & Capital e Rodrigo Sa, Partner Mergus Ventures, Founder Hyperloop, Lucio Lanucara, Professore University of New Mexico e John Zozzaro, Founder/President, MediaTech Ventures.

Parallelamente nella saletta workshop si sono svolti: l’incontro “Automazione Intelligente e AI Generativa: Strategie Pratiche per la Trasformazione Digitale delle PMI”, e il “Demo Day Womən”, la finale e la premiazione del percorso di incubazione rivolto a progetti e startup guidati da donne, strutturato in accompagnamento individuale e collettivo e mentorship verticali con esperti.

Queste le startup premiate: 1° posto per MOBEE (vince 2mila euro offerto da Pink Talk con Giovani Imprenditori Confindustria Bari BAT e 25 ore di accompagnamento progettuale); 2° posto per LANDSIGHT (vince 25 ore di accompagnamento progettuale); menzione speciale Confindustria Bari Barletta Andria e Trani sezione Meccanica – elettrica – Elettronica per BRICK GENIUS. Il programma è promosso da Impact Hub Bari, finanziato dal Fondo Impresa Femminile di Invitalia e realizzato in collaborazione con SprintX e Puglia Women Lead.

Ultimi due temi trattati: il crowdfunding con la presentazione dell’European Equity Crowdfunding Landscape (a cura di Alberto Vergine di Over Ventures) con AVM Gestioni, Eureka! Venture SGR; Vertis SGR; WEFUNDER, CLUBDEAL DIGITAL, ITS ITALY e BIONIT LABS e le potenzialità della blockchain per creare filiere trasparenti, nuovi modelli economici e una governance digitale per il territorio.

All’interno di SUD UP è stato inoltre presentato l’avviso ACCELERO, l’iniziativa di ARTI – Agenzia regionale per la tecnologia, il trasferimento tecnologico e l’innovazione della Puglia, in collaborazione con APRE – Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea, nata per supportare le PMI e startup innovative pugliesi nell’accesso al programma europeo EIC Accelerator.

La Puglia, soprattutto negli ultimi anni, ha investito in modo crescente su giovani, formazione, ricerca e imprenditorialità. Ma ciò che è emerso nel corso di Sud Up è un trend che fa riflettere: sempre più giovani stanno dimostrando di voler restare — o tornare — per investire sulle proprie idee, trasformarle in impresa, in ricerca, in impatto sociale. E la Regione, insieme ad ARTI, università, incubatori e attori locali, sta lavorando per sostenere questo slancio con politiche pubbliche capaci di ascoltare, coinvolgere, accompagnare.

Nelle due giornate di evento sono intervenuti oltre speaker internazionali provenienti da università, centri di ricerca, imprese tech, startup, istituzioni e organizzazioni culturali che hanno animato il dibattito e il confronto confermando il Sud come luogo di riferimento dell’innovazione.

Sud Up – Innovazioni da Sud, è organizzato da Regione Puglia e ARTI – Agenzia regionale per la tecnologia, il trasferimento tecnologico e l’innovazione, in collaborazione con Puglia Culture, l’evento è anche parte del calendario ufficiale della Giornata nazionale del Made in Italy, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.