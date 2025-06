VIESTE (FOGGIA) – La partenza come da programma è avvenuta alle 9 in punto, le prime a partire sono state le donne pronte per misurarsi su di un percorso di 750 metri da ripetersi due volte, con uscita all’australiana al termine del primo giro.

Sin dalle prime bracciate, due atlete hanno preso il largo e sono fuggite via: Nicoletta Santonocito (Magma Team Catania) e Vanessa Lafronza (Pol. Amici di Marco) hanno terminato appaiate la frazione di nuoto e sono partite insieme per i 40 km di bici, con un vantaggio importante sulle dirette inseguitrici.

Durante i tre giri in bici, Santonocito è andata via in solitaria e ha continuato ad aumentare il suo vantaggio anche negli spettacolari e impegnativi 3 giri di corsa nelle splendide viuzze del centro di Vieste.

Al termine anche dei 10 km di corsa, trionfo per Santonocito, secondo posto per Lafronza e terzo per la portacolori dell’Olimpia Triathlon Camerino Agnese Marucci.

Nella gara maschile, dall’acqua sono usciti in quattro appaiati: Thomas Burr (Valdigne Triathlon), Enrico Melani (Canottieri Salò), Daniel Nicola De Benedetto (Terra dello Sport) e Domenico Rosa (Kronos Triathlon).

Purtroppo, un incidente ha impedito a Burr di proseguire quando era scappato via da solo, in testa si è formata una coppia con De Benedetto e Melani.

Nell’ultima parte della corsa è stato il giovane campano De Benedetto a cogliere la vittoria precedendo il lombardo Melani, con terzo, al termine di un gran recupero nel podismo (miglior split di giornata), il pugliese Michele Insalata (Otrè Triathlon Team).

E sono stati proprio Insalata e Lafronza ad aggiudicarsi il titolo regionale di specialità, mentre la Polisportiva Amici di Marco si è portata a casa la coppa come squadra campione regionale.

Prima della cerimonia delle premiazioni, nel corso della quale sono stati consegnati anche i “pettorali d’oro” per i nuovi leader del RAS (Rank Adriatic Series), sono intervenuti Gaetano Desimio, assessore allo Sport di Vieste, e Raffaele Avigliano, presidente Flipper Triathlon.

Entrambi hanno dapprima ringraziato le Forze dell’Ordine, le associazioni locali e tutti i volontari per il magnifico lavoro svolto, per poi salutare e ringraziare i tanti atleti e i loro accompagnatori, giunti da tutta Italia, che si sono goduti un fantastico we di sport e turismo, dando poi l’appuntamento per la 5^ edizione nel 2026.

TOP TEN

Donne

1 SANTONOCITO NICOLETTA MAGMA TEAM 2:10:19

2 LAFRONZA VANESSA POLISPORTIVA AMICI DI MARCO 2:19:06

3 MARUCCI AGNESE OLIMPIA TRIATHLON 2:31:30

4 VICIDOMINI MARIA MKT DRAPH 2:34:29

5 BONGERMINO ANGELA TTALTAMURA 2:42:46

6 RELLA ROSA TTALTAMURA 2:44:59

7 GARCIA DEL RICCIO LUCILA FLIPPER TRIATHLON 2:47:08

8 ALBANI CARMEN FREEDOGS CASTELLANA 2:48:47

9 MARINELLI CHIARA TRIATHLON MOB 2:50:09

10 BAVIELLO ORIANA TRI TEAM BRIANZA 2:53:19

Uomini

1 DE BENEDETTO DANIEL NICOLA TERRA DELLO SPORT 2:00:47

2 MELANI ENRICO CANOTTIERI SALÒ 2:01:55

3 INSALATA MICHELE O3 TRIATHLON TEAM 2:03:22

4 SANTARELLI ALESSIO TRICOOL GIULIANOVA 2:04:01

5 CARINO LORENZO GREEN HILL 2:05:10

6 MATARRESE FABRIZIO T.D. RIMINI 2:05:58

7 RONCONE MARCELLO FREEDOGS CASTELLANA 2:06:14

8 ROSA DOMENICO KRONOS TRIATHLON 2:07:01

9 PISCOPO ANDREA E’ FIT 2:08:17

10 ROTOLO DOMENICO MAGMA TEAM 2:08:48

FLIPPER TRIATHLON RINGRAZIA:

– gli sponsor Pastificio Ercoli ed Arena;

– l’Amministrazione comunale di Vieste nelle persone del sindaco Giuseppe Nobiletti, dell’Assessore allo Sport Gaetano Desimio e tutti i consiglieri:

– le Forze dell’ordine, nello specifico Caterina Ciuffreda e la Polizia locale, Mario Amato e i Carabinieri, Matteo Taronna e la Polizia stradale, Salvatore Vizzi e la Guardia di Finanza, Domenico Rega e la Capitaneria di Porto;

– le Associazioni e i partner locali: Massimiliano Micale e la Pegaso Protez. Civile Vieste, Matteo Perillo e la Protezione Civile Prv. FG, Roberto Bosco e la GEV di Capitanata, Oscar Carraro e le Giacche Verdi, Antonio Scocco e il Moto Club Gargano, Giovanni Folchino e i Nonni Vigili, Antonio Mastromatteo e i Frates Donatori Sangue Vieste, Fabio Di Mauro e l’Associazione Cuochi del Gargano, Renzo Olivieri e la Sunshine Basket, l’Asd Runner Vieste del presidente Nicola Rinaldi.

LA STAGIONE 2025 DI FLIPPER TRIATHLON

Il circuito Adriatic Series Triathlon 2025, dopo la prima stagionale di Tolentino (23 marzo, duathlon sprint), ha fatto tappa il 25 aprile a Cupra Marittima (triathlon olimpico), il 18 maggio a Grottammare (triathlon sprint), il 22 giugno a Vieste (triathlon olimpico) e continuerà poi il 30 e 31 agosto a Cesenatico (triathlon sprint, olimpico e AS75), il 13 settembre a San Mauro Mare (triathlon sprint), per concludersi l’11 e il 12 ottobre a San Benedetto del Tronto (triathlon sprint).

Per quanto riguarda gli eventi di triathlon, la Flipper è stata inoltre scelta dalla Federazione Italiana Triathlon per organizzare nel 2025 i Campionati Italiani di Triathlon Olimpico (6-7 settembre, Alba Adriatica), i Campionati Italiani di Triathlon Sprint (27-28 settembre, Cervia), i Campionati Italiani di Triathlon Superlungo (19 ottobre, Ischitella) e la finale dell’Italian Paratriathlon Series (11-12 ottobre, San Benedetto del Tronto). Infine, il 19 luglio si svolgerà la 5^ edizione dell’eagleXman extreme triathlon (full, 113, x-olympic) ai piedi del Gran Sasso d’Italia. Novità della stagione riguarda la nascita del circuito Adriatic Series Running, tutte le info sul sito Adriatic Series.