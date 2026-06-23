BARLETTA – È stato rinvenuto nelle scorse ore il corpo senza vita di un uomo sulla spiaggia di Barletta.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, si tratterebbe di una persona di sesso maschile dall’apparente età compresa tra i 30 e i 40 anni.

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti gli agenti del GPPS, che stanno effettuando gli accertamenti del caso. Al momento si è in attesa dell’arrivo del medico legale, che procederà ai rilievi necessari per chiarire le cause del decesso e fornire ulteriori elementi utili all’identificazione della vittima.

Le indagini sono in corso. Seguiranno aggiornamenti.