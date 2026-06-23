Carapelle Music Festival, al via la prima edizione in piazza Giovanni Paolo II

Carapelle si prepara ad accogliere la prima edizione del “Carapelle Music Festival”, in programma venerdì 26 luglio in piazza Giovanni Paolo II, con una serata interamente dedicata alla musica dal vivo e alla socialità.

L’evento è organizzato dal Circolo Politico Culturale “Carapelle Bellissima” e nasce con l’obiettivo di valorizzare le band del territorio e offrire alla comunità un’occasione di incontro e partecipazione culturale.

Sul palco si alterneranno numerosi gruppi musicali, tra cui Burd Hell, Cordamara, Desaparecidos, Narcos, Paper Wells, Oceano, Time Wasters e Zink Ones, per un programma che spazierà tra diversi generi e sonorità.

La serata sarà condotta da Tony Vincenti, Tiziana Mancini e Mirella Falcone e prevede anche un’area food e spazi dedicati ai più piccoli, con animazione, gonfiabili, zucchero filato e uno spettacolo ispirato allo stile “K-Pop Demon Hunters”.

L’iniziativa nasce con l’intento di rafforzare la socialità e dare spazio alle realtà musicali locali, promuovendo la cultura attraverso la musica e l’aggregazione. L’ingresso sarà gratuito per il pubblico.

Il festival sarà inoltre trasmesso in diretta da PlayNews24, media partner dell’evento, ampliando così la visibilità della manifestazione anche al di fuori del territorio dei Reali Siti.