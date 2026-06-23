Edizione n° 6105

BALLON D'ESSAI

MANFREDONIA RICCARDI // Manfredonia, Riccardi: “Il cartellone estivo: lo specchio di chi ci governa”
23 Giugno 2026 - ore  10:21

CALEMBOUR

TORINO PARELLA // Madre uccide la figlia di 13 anni e si toglie la vita. I vicini: “Era depressa per la separazione”
22 Giugno 2026 - ore  13:20

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cerignola // Cerignola, smantellata rete del riciclaggio di auto rubate: 8 misure cautelari

CERIGNOLA RICICLAGGIO Cerignola, smantellata rete del riciclaggio di auto rubate: 8 misure cautelari

L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia, avrebbe consentito di individuare un'organizzazione con base operativa a Cerignola

Cerignola, smantellata rete del riciclaggio di auto rubate: 8 misure cautelari

Cerignola, smantellata rete del riciclaggio di auto rubate: 8 misure cautelari

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
23 Giugno 2026
Cerignola // Cronaca //

CERIGNOLA – I Carabinieri della Compagnia di Cerignola hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 8 persone, accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione e al riciclaggio di autovetture e pezzi di ricambio provenienti da furto.

Tre indagati sono stati condotti in carcere, mentre per altri cinque sono stati disposti gli arresti domiciliari.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia, avrebbe consentito di individuare un’organizzazione con base operativa a Cerignola specializzata nello smontaggio di veicoli rubati e nella successiva commercializzazione dei componenti in Italia e all’estero. Secondo gli investigatori, il gruppo avrebbe utilizzato depositi, box e aree rurali per occultare i mezzi, alterandone i segni identificativi prima della vendita dei pezzi di ricambio.

Nel corso delle attività sono stati contestati 11 episodi di ricettazione e riciclaggio legati a circa 40 veicoli rubati. Sequestrati inoltre oltre 10 mila pezzi e componenti di provenienza illecita. Gli inquirenti stimano profitti superiori a 2,5 milioni di euro nel periodo oggetto d’indagine. Resta fermo il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

"L'estate è come una promessa che non mantiene mai." – Leo Tolstoy

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO