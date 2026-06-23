Cerignola, smantellata rete del riciclaggio di auto rubate: 8 misure cautelari

CERIGNOLA – I Carabinieri della Compagnia di Cerignola hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 8 persone, accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione e al riciclaggio di autovetture e pezzi di ricambio provenienti da furto.

Tre indagati sono stati condotti in carcere, mentre per altri cinque sono stati disposti gli arresti domiciliari.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia, avrebbe consentito di individuare un’organizzazione con base operativa a Cerignola specializzata nello smontaggio di veicoli rubati e nella successiva commercializzazione dei componenti in Italia e all’estero. Secondo gli investigatori, il gruppo avrebbe utilizzato depositi, box e aree rurali per occultare i mezzi, alterandone i segni identificativi prima della vendita dei pezzi di ricambio.

Nel corso delle attività sono stati contestati 11 episodi di ricettazione e riciclaggio legati a circa 40 veicoli rubati. Sequestrati inoltre oltre 10 mila pezzi e componenti di provenienza illecita. Gli inquirenti stimano profitti superiori a 2,5 milioni di euro nel periodo oggetto d’indagine. Resta fermo il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.