Il Comune di Foggia ha indetto una procedura selettiva pubblica per la nomina di un componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) con funzioni di presidente, per il triennio 2026-2029. L’atto è stato formalizzato con la determinazione dirigenziale n. 1277 (registro generale) e n. 10 (registro settoriale), adottata il 18 giugno 2026 dal Segretario Generale dell’Ente.

Il provvedimento è stato assunto dal dirigente con funzioni di Segretario Generale, avv. Alfredo Mignozzi, nell’ambito delle competenze attribuite con Decreto sindacale n. 3 del 13 febbraio 2024. La procedura è finalizzata alla selezione di una figura esterna chiamata a svolgere il ruolo di presidente dell’organismo deputato alla valutazione della performance, trasparenza e controllo strategico dell’amministrazione comunale.

L’iniziativa si colloca nel quadro normativo delineato dal D.lgs. 150/2009, che disciplina l’istituzione degli Organismi Indipendenti di Valutazione, e successive modifiche introdotte dal D.lgs. 74/2017. Richiamati anche il DPR 105/2016 e il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 6 agosto 2020, che regolano il funzionamento e l’iscrizione all’elenco nazionale dei componenti OIV.

L’avviso pubblico approvato con la determinazione si basa inoltre sul Regolamento comunale sull’istituzione e il funzionamento dell’OIV, adottato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 45 del 24 marzo 2022.

Nel provvedimento viene dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Liliana Masi, funzionario dell’Ente. È inoltre attestata l’assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, sia per il Segretario Generale sia per il RUP, nel rispetto delle disposizioni della normativa anticorruzione e del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027.

La procedura si rende necessaria in seguito alla scadenza dell’attuale incarico del presidente dell’OIV, dott. Piervito Bianchi, prevista per il 20 giugno 2026. L’incarico era stato conferito nel 2023 a seguito di una precedente selezione pubblica.

Il nuovo incarico avrà durata triennale e coprirà il periodo 2026-2029. Il compenso annuo lordo previsto è pari a 13.000 euro, comprensivo di ogni rimborso spese, come stabilito dal regolamento comunale vigente.

Per le annualità 2026 e 2027 gli impegni di spesa risultano già registrati, mentre per il biennio successivo è stata impegnata la somma residua pari a 78.000 euro, imputata agli esercizi 2028 e 2029 sul capitolo di bilancio dedicato.

L’avviso pubblico sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Foggia, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sul Portale della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica e sul portale nazionale del reclutamento InPA.

L’esecutività della determinazione è subordinata al visto di regolarità contabile e alla verifica della copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183 del D.lgs. 267/2000.

La pubblicazione dell’atto è avvenuta in data 23 giugno 2026 e resterà affissa all’Albo Pretorio per la durata prevista dal regolamento comunale.

A cura di Giovanna Tambo.