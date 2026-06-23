Il Comune di Foggia ha pubblicato un avviso pubblico per la raccolta di candidature finalizzate alla nomina del Garante comunale dei diritti delle persone private della libertà personale, figura prevista dal regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 191/2025.

Si tratta di un organo monocratico, indipendente e imparziale, chiamato a operare in autonomia per la tutela dei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale presenti sul territorio comunale.

Funzioni del Garante: visite, segnalazioni e relazione annuale

Il Garante svolge attività di monitoraggio e tutela attraverso strumenti operativi definiti dall’avviso.

In particolare, il soggetto incaricato:

effettua visite nei luoghi di privazione della libertà personale presenti sul territorio comunale, incluse strutture sanitarie o assistenziali a carattere coercitivo, nel rispetto della normativa vigente;

presenti sul territorio comunale, incluse strutture sanitarie o assistenziali a carattere coercitivo, nel rispetto della normativa vigente; riceve segnalazioni e reclami scritti o orali relativi a presunte violazioni dei diritti delle persone detenute o private della libertà;

relativi a presunte violazioni dei diritti delle persone detenute o private della libertà; collabora con istituzioni pubbliche, amministrazione penitenziaria, Garante Nazionale e Garanti Regionali , oltre che con il terzo settore;

, oltre che con il terzo settore; redige entro il 31 marzo di ogni anno una relazione pubblica sull’attività svolta, con indicazione delle criticità e delle proposte di intervento.

L’attività si inserisce nel quadro del regolamento comunale che disciplina istituzione e funzionamento dell’organismo.

Durata quadriennale e incarico a titolo gratuito

Il Garante viene nominato dal Consiglio comunale e resta in carica per quattro anni, con possibilità di un solo rinnovo.

L’incarico è qualificato come onorario e totalmente gratuito, senza compensi, indennità o gettoni di presenza. È previsto esclusivamente il rimborso delle spese documentate, nei limiti delle risorse di bilancio.

Requisiti obbligatori per la candidatura

Possono presentare domanda i candidati in possesso, alla scadenza del bando, dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno Stato UE o regolare titolo di soggiorno;

godimento dei diritti civili e politici;

assenza di condanne penali definitive, carichi pendenti o misure di prevenzione;

laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento (o titolo equipollente);

(o titolo equipollente); comprovata esperienza pluriennale in ambito diritti umani, diritto penitenziario, scienze sociali, psicologia o reinserimento sociale;

in ambito diritti umani, diritto penitenziario, scienze sociali, psicologia o reinserimento sociale; requisiti di indipendenza, imparzialità e autorevolezza morale.

Incompatibilità e cause di esclusione

Non possono essere nominati, o decadono se sopravviene la condizione:

titolari o ex titolari (negli ultimi 12 mesi) di cariche politiche o amministrative;

magistrati in servizio;

appartenenti alle Forze dell’Ordine o alla Polizia Penitenziaria;

dipendenti dell’amministrazione penitenziaria o soggetti legati a strutture detentive o sanitarie coercitive;

avvocati penalisti operanti nel circondario del Tribunale competente per il territorio;

soggetti con rapporti di parentela o affinità fino al terzo grado con amministratori comunali;

soggetti in conflitto di interessi o con contenziosi aperti contro il Comune di Foggia.

Domanda entro 20 giorni: PEC o consegna a mano

Le candidature devono essere presentate entro 20 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, utilizzando gli allegati obbligatori (A, B e C).

La trasmissione può avvenire:

tramite PEC all’indirizzo protocollo@cert.comune.foggia.it , con oggetto “Candidatura alla nomina di Garante comunale delle persone private della libertà personale”;

, con oggetto “Candidatura alla nomina di Garante comunale delle persone private della libertà personale”; oppure tramite consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Foggia.

Alla domanda devono essere allegati:

curriculum vitae in formato europeo firmato e datato;

documento di identità valido;

dichiarazioni sostitutive e di assenza incompatibilità (Allegati A e B);

dichiarazione di gratuità dell’incarico (Allegato C).

Commissione tecnica di valutazione e terna finale

Le candidature saranno esaminate da una Commissione tecnica nominata dal Sindaco, composta da cinque membri:

un magistrato o ex magistrato di sorveglianza;

un docente universitario in materie giuridiche;

un rappresentante dell’Ordine degli Avvocati;

un referente del terzo settore operante nell’ambito penitenziario;

un dirigente pubblico con competenze in welfare e servizi sociali.

La Commissione verifica l’ammissibilità delle domande, escludendo quelle prive dei requisiti o non conformi agli articoli 3 e 4.

Successivamente valuta i curricula e individua una terna di candidati idonei, trasmessa al Consiglio comunale, che procede alla nomina a maggioranza.

Trattamento dati e pubblicazione degli esiti

I dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) esclusivamente per finalità legate alla procedura.

La pubblicazione riguarderà solo l’esito finale e il provvedimento di nomina, senza diffusione di dati non necessari relativi ai candidati non selezionati o alle motivazioni di esclusione.

A cura di Giovanna Tambo.