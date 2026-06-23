Mentre i cittadini sono ormai sfiduciati e i commercianti e gli imprenditori hanno fatto sapere che diserteranno l’ennesimo incontro sulla sicurezza convocato dall’Assessore Cicolella, la città resta senza risposte concrete. Dato il totale clima di sfiducia, anche e soprattutto sulla sua persona, l’assessore Cicolella farebbe bene a rassegnare le dimissioni “.

Il segretario cittadino di Forza Italia, Carlo Dercole, interviene sul tema sicurezza dopo la presa di posizione netta delle più rappresentative associazioni di commercianti di Cerignola in vista del terzo incontro sul tema a Palazzo di Città.

“In questi anni l’Assessore ha inteso occuparsi di sicurezza dalla stanza del suo assessorato, limitandosi a leggere dal monitor le stesse 4 righe che ripete ad ogni evento, anche il più grave. Al grido “adesso basta”.

In queste ore, invece di pensare alle proprie dimissioni in quanto il tessuto economico locale ha dichiarato apertamente di non sentirsi rappresentato dal Lei, dal Comune ci giungono notizie sconfortanti. L’assessore è contenta, in festa. Perché tra qualche minuto incontrerà un paio di telecamere”, prosegue Dercole.

“Non servono ennesimi incontri, la città è sfiduciata. Serve un atto di orgoglio da parte dell’assessore e dell’intera amministrazione. Protocollare le dimissioni e far tornare i cittadini a sperarne in un futuro migliore”, chiosa Dercole.