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Home // Attualità // Domenica da sogno a Manfredonia: aragosta, prosecco e sapori di mare al Re Manfredi

RE MANFREDI MANFREDONIA Domenica da sogno a Manfredonia: aragosta, prosecco e sapori di mare al Re Manfredi

Una giornata iniziata tra le bellezze della città sipontina, tra scorci suggestivi e l'atmosfera rilassata di una località che continua ad attrarre visitatori da ogni parte della Puglia

Domenica da sogno a Manfredonia aragosta, prosecco e sapori di mare al Re Manfredi

Domenica da sogno a Manfredonia aragosta, prosecco e sapori di mare al Re Manfredi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Giugno 2026
Attualità // Manfredonia //

MANFREDONIA – Ci sono giornate che riescono a racchiudere il meglio di una città: il mare che brilla sotto il sole, il profumo della salsedine che accompagna una passeggiata sul lungomare e una tavola imbandita che racconta tradizioni, sapori e convivialità. È quanto vissuto da una famiglia che ha scelto di trascorrere una splendida domenica a Manfredonia, affidandosi all’accoglienza e alla cucina del Re Manfredi Pizzeria Birreria, in via del Porto, a pochi passi dal mare.

Una giornata iniziata tra le bellezze della città sipontina, tra scorci suggestivi e l’atmosfera rilassata di una località che continua ad attrarre visitatori da ogni parte della Puglia. Dopo una passeggiata sul lungomare e nel centro storico, la scelta è ricaduta su uno dei locali più apprezzati della zona per qualità e tradizione gastronomica.

Al Re Manfredi la domenica diventa un vero e proprio viaggio nei sapori del mare. La famiglia si è lasciata conquistare da una ricca proposta gastronomica, accompagnata da calici di vino e brindisi con prosecco, in un clima di festa e serenità.

Protagonista assoluta della tavola una spettacolare portata di tagliatelle ai crostacei, servita su un grande vassoio d’acciaio e impreziosita da una generosa aragosta, il cui profumo intenso ha immediatamente catturato l’attenzione dei commensali. Un piatto che unisce qualità delle materie prime, cura nella preparazione e una presentazione scenografica capace di esaltare l’esperienza gastronomica.

L’aragosta, sapientemente cucinata, ha regalato sapori autentici e delicati, mentre la pasta, perfettamente mantecata, ha assorbito tutti gli aromi del mare. A completare il pranzo, pesce fresco, crostacei e altre specialità della tradizione marinara locale, simbolo di una città che da sempre vive in stretto legame con il suo mare.

Tra un brindisi e una conversazione, il pranzo si è trasformato in un momento di condivisione e felicità familiare. I sorrisi attorno al tavolo hanno raccontato più di qualsiasi parola la soddisfazione per una giornata trascorsa all’insegna della buona cucina e della bellezza del territorio.

Il Re Manfredi Pizzeria Birreria, grazie alla sua posizione strategica e alla qualità delle sue proposte, si conferma così una delle mete ideali per chi desidera vivere un’esperienza gastronomica autentica a Manfredonia. Un luogo dove tradizione, accoglienza e sapori del mare si incontrano per regalare emozioni che restano impresse.

Una domenica semplice ma speciale, fatta di famiglia, mare, buon vino e piatti che raccontano la storia gastronomica della città. Un’altra dimostrazione di come Manfredonia sappia accogliere i suoi ospiti con il calore della sua gente e con una cucina capace di conquistare anche i palati più esigenti.

PIZZERIA BIRRERIA RE MANFREDI

Opzioni del servizio: Cibo per l’happy hour · Sala da pranzo privata · Offre piatti vegani

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1 commenti su "Domenica da sogno a Manfredonia: aragosta, prosecco e sapori di mare al Re Manfredi"

  1. Un po’ PESANTE questo primo…indigesti, tipo quando vedi che uno fa un omicidio e poi però bo esce e insieme al fratello si apre il ristorante..che strana città Manfredonia

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