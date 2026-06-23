Dopo l’Intesa 2020 sfuma anche quella del 2021: Manfredonia perde oltre 69 mila euro destinati alle famiglie

MANFREDONIA – In meno di due settimane la Regione Puglia ha revocato al Comune di Manfredonia due distinti finanziamenti destinati ai Centri per le Famiglie e alle attività di contrasto alla povertà educativa e relazionale. Complessivamente vanno perduti 69.204,37 euro, risorse che avrebbero dovuto sostenere interventi rivolti ai nuclei familiari del territorio.

Il primo provvedimento è stato adottato il 5 giugno 2026 e riguarda l’Intesa Famiglia 2020. In quel caso la Regione ha disposto la revoca di 27.032 euro assegnati al Comune per la sperimentazione di nuovi servizi nell’ambito del Centro per le Famiglie. Il secondo atto, firmato il 17 giugno, ha invece cancellato un ulteriore contributo da 42.172,37 euro collegato all’Intesa Famiglia 2021.

Le due vicende presentano molte analogie. Entrambi i finanziamenti erano finalizzati a rafforzare i servizi sociali destinati alle famiglie e a contrastare fenomeni di disagio educativo e relazionale. In entrambi i casi la Regione ha contestato la mancata realizzazione delle attività e l’assenza della rendicontazione prevista dai disciplinari sottoscritti o da sottoscrivere.

Per quanto riguarda il finanziamento dell’Intesa Famiglia 2020, il Comune aveva ricevuto un’assegnazione di 27.032 euro. Il disciplinare con la Regione era stato sottoscritto nel febbraio 2023 e prevedeva l’avvio delle attività entro trenta giorni e la conclusione entro dodici mesi. La Regione ha però rilevato che non è stata presentata la documentazione di rendicontazione e che, nonostante la procedura di contestazione avviata a marzo 2026, non sono arrivate osservazioni o controdeduzioni da parte dell’ente. Da qui la revoca integrale del contributo.

Ancora più significativa la situazione relativa all’Intesa Famiglia 2021. In questo caso il Comune non ha mai sottoscritto il disciplinare predisposto dalla Regione, passaggio indispensabile per l’avvio del progetto. Anche qui, dopo la comunicazione di avvio della procedura di revoca e il termine concesso per eventuali chiarimenti, non risultano risposte da parte dell’amministrazione comunale. La spesa rendicontata è stata pari a zero euro e il finanziamento è stato interamente annullato.

Le due determine regionali precisano inoltre che nessuna somma è stata erogata a titolo di anticipazione. Ciò significa che le risorse non sono state materialmente trasferite nelle casse comunali, ma gli impegni di spesa precedentemente assunti vengono ora cancellati e trasformati in economie vincolate a favore della Regione.

Sotto il profilo amministrativo, il doppio provvedimento evidenzia una mancata attuazione di progetti che avrebbero dovuto rafforzare il sistema locale dei servizi alle famiglie. Le misure finanziate attraverso il Fondo nazionale per le politiche della famiglia puntavano infatti a sostenere la genitorialità, promuovere iniziative educative e offrire strumenti di supporto ai nuclei in difficoltà.

La somma complessiva revocata supera i 69 mila euro e rappresenta un dato che inevitabilmente riaccende l’attenzione sulla capacità di intercettare e utilizzare i finanziamenti destinati al welfare locale. In entrambi i casi la Regione ha concluso che non si sono realizzati i presupposti progettuali necessari per mantenere i contributi concessi, disponendo pertanto la revoca totale delle assegnazioni.

A cura di Michele Solatia.