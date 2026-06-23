Enarmonia approda a Rodi Garganico, Caruso: «Concerti che diventano incontri con la bellezza, il silenzio e la comunità»

La stagione “Enarmonia – Il Suono della Pace” dell’Accademia Filarmonica Melos Aureum prosegue il suo percorso nel Gargano e approda ufficialmente a Rodi Garganico, che entra a far parte del circuito culturale che coinvolge anche Vico del Gargano, Ischitella, Cagnano Varano, Peschici e Vieste, in una rete condivisa di valorizzazione territoriale.

Il progetto è sostenuto dal Comune di Rodi Garganico guidato dal sindaco Carmine d’Anelli, insieme all’Associazione Luigi Russo, alla Fondazione Monti Uniti di Foggia, all’Associazione Pervinca – Comunità Laudato Si’ Gargano Nord, al Porto Turistico di Rodi Garganico e alla generosità della professoressa Rita Sacco, con eventi tutti a ingresso gratuito.

Al centro della direzione artistica c’è il violoncellista Francesco Mastromatteo, figura di riferimento dell’intero progetto, affiancato da Ida D’Errico e Luigi Russo, protagonisti della rete culturale che sostiene la crescita della rassegna.

Rodi Garganico ospiterà un ciclo di concerti che intreccia luoghi sacri, spazi identitari e paesaggi marini all’alba, trasformando la musica in esperienza contemplativa e condivisa.

Il primo appuntamento è fissato per il 26 giugno alle ore 21.00, nel Santuario della Madonna della Libera, con il quartetto di sassofoni dell’Accademia Filarmonica “Melos Aureum”, guidato dal solista internazionale Manuel Padula, con Michele De Crescentis, Giorgia De Santis e Matteo Vecera.

Il 5 luglio alle ore 20.00, nella Chiesa di San Nicola, si esibirà l’Orchestra d’archi “Melos Aureum” diretta dal maestro Gianmichele D’Errico, con solisti Michele Castelluccia, Michele De Crescentis e la flautista Benedetta Castelluccia.

Il 9 luglio alle ore 21.00, sempre nella Chiesa di San Nicola, spazio al quartetto di clarinetti “Melos”, composto da Michele Castelluccia, Ernesto Maiorano, Mario Manicone e Michele Augelli.

Il programma serale si chiuderà il 29 agosto alle ore 20.00, ancora nella Chiesa di San Nicola, con l’Orchestra da Camera “Melos Aureum”.

Accanto ai concerti serali tornano anche gli appuntamenti all’alba nella Piazza del Mare del Porto Turistico di Rodi Garganico: il 3 luglio alle ore 04.45 con il duo violoncello e chitarra composto da Francesco Mastromatteo e Noemi Passiatore, e il 30 agosto alle ore 05.45 con Maria Saveria Mastromatteo e lo stesso Francesco Mastromatteo.

Il presidente dell’Accademia Giovanni Caruso ha dichiarato: «Rodi Garganico accoglie Enarmonia con una sensibilità che ci permette di intrecciare musica, luoghi sacri e paesaggi marini in un’unica narrazione. I concerti serali e quelli all’alba sono momenti che superano la semplice esecuzione: diventano incontri con la bellezza, con il silenzio, con la comunità».

Con questo nuovo approdo, Enarmonia consolida la sua identità di progetto culturale diffuso, capace di unire musica, spiritualità e territorio nel cuore del Gargano.