Scoperta dalla Guardia di Finanza di Firenze una maxi evasione fiscale superiore a 4 milioni di euro nel settore dei voli privati operati all’aeroporto “Amerigo Vespucci”, nell’ambito di una complessa attività di polizia economico-finanziaria.

L’operazione, denominata “Luxury sky”, ha già consentito il recupero di oltre 2,6 milioni di euro per le casse dello Stato e ha portato alla luce irregolarità diffuse nel pagamento dell’imposta sui voli privati effettuati tra il 2020 e il 2023.

L’indagine è partita da analisi di rischio e incrocio di dati sul traffico aereo e sulle banche dati fiscali, che hanno permesso ai finanzieri di ricostruire oltre 20.700 movimenti aerei e di analizzare più di 12.900 voli privati, con oltre 42.100 passeggeri coinvolti.

Secondo quanto emerso, l’evasione complessiva accertata è pari a 4.388.657 euro, riconducibile a 1.052 società estere, pari al 62,32% dei vettori controllati, che non avrebbero versato correttamente l’imposta dovuta.

Una parte significativa delle posizioni irregolari è stata già sanata: numerose compagnie hanno infatti provveduto al pagamento spontaneo delle somme dovute, permettendo il recupero effettivo di oltre 2,6 milioni di euro.

Gli investigatori hanno inoltre rilevato il ricorso diffuso a strutture societarie con sede in Paesi a fiscalità privilegiata, spesso utilizzate per schermare la reale titolarità degli aeromobili e rendere più complessi i controlli fiscali.

La Guardia di Finanza ha sottolineato come l’operazione confermi l’efficacia dell’azione di contrasto alle forme più sofisticate di evasione internazionale e il ruolo centrale del Corpo nella tutela delle finanze pubbliche.

“Luxury sky” rappresenta una delle più ampie attività di verifica svolte nel settore dell’aviazione privata, con l’obiettivo di garantire equità fiscale e recupero delle risorse sottratte al bilancio dello Stato.