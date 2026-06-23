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FOGGIA SALATTO Foggia, agroalimentare e infrastrutture: Salatto “La Cina è un mercato da esplorare”

Il comparto agroalimentare della provincia di Foggia evidenzia la necessità di un rafforzamento delle infrastrutture

Foggia, agroalimentare e infrastrutture: Salatto “La Cina è un mercato da esplorare"

Potito Salatto - Fonte Immagine: ledicola.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Giugno 2026
Economia // Foggia //

Il comparto agroalimentare della provincia di Foggia evidenzia la necessità di un rafforzamento delle infrastrutture e della capacità produttiva, in particolare sul fronte della gestione delle risorse idriche e della trasformazione industriale delle produzioni agricole.

Le campagne potranno contare nell’anno in corso su una disponibilità idrica più favorevole grazie al contributo delle dighe alimentate dalle piogge invernali e primaverili. Tuttavia, permane una condizione strutturale di forte dipendenza dalla stagionalità, ritenuta non più sostenibile per il sistema agroindustriale locale.

Il presidente di Confindustria Foggia, Potito Salatto, ha dichiarato: «Un paradosso che l’economia agricola ed industriale del territorio non può più tollerare». Salatto ha inoltre evidenziato come il potenziamento della capacità di trasformazione agricola debba essere accompagnato da una maggiore disponibilità di risorse idriche, svincolate dall’andamento climatico.

Secondo quanto riportato, la capacità di trasformazione delle imprese agroalimentari della provincia risulta attualmente inferiore alla metà della produzione agricola disponibile sul territorio, determinando un divario strutturale tra produzione primaria e fase industriale della filiera.

Il presidente ha sottolineato che il mercato richiede una maggiore continuità produttiva e condizioni operative tali da consentire alle imprese di sostenere costi competitivi. In questo contesto si inserisce anche il tema dell’espansione verso i mercati esteri, con particolare riferimento alla Cina, considerata un’area strategica per lo sviluppo del comparto agroalimentare pugliese.

L’orientamento verso il mercato cinese è emerso anche nel corso della conferenza dedicata alle eccellenze dell’agri-food regionale “Italian Food and Feed CIIE 2026 Promotion”, svoltasi nei giorni scorsi a Foggia e promossa da Coldiretti Puglia.

Il mercato cinese rappresenta ancora una quota limitata dell’export agroalimentare della provincia, che mantiene una forte prevalenza verso i Paesi dell’Unione europea, pari a circa il 94% delle esportazioni complessive. La bilancia commerciale del settore risulta comunque attiva, con un valore superiore ai 40 milioni di euro.

Salatto ha dichiarato: «La Cina è un mercato di grande interesse che richiede accordi commerciali strutturati ed una capacità di esportazione su volumi medio-grandi». Ha inoltre aggiunto: «Le nostre imprese devono essere messe nelle condizioni di compiere il proprio “upgrade”, il necessario salto dimensionale ed industriale, per accedere a queste opportunità. La disponibilità idrica è una necessità non solo per le aziende agricole, ma anche di chi trasforma».

Il sistema agroalimentare provinciale si conferma quindi al centro di un percorso di evoluzione che coinvolge sia il rafforzamento infrastrutturale sia l’ampliamento dei mercati di riferimento, con l’obiettivo di sostenere la competitività delle imprese sui mercati nazionali e internazionali.

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