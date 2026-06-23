Foggia, approvato il secondo stato di avanzamento lavori per la ciclovia urbana PNRR: intervento da oltre 570 mila euro lungo il tracciato Giotto–Aldo Moro–Fuiani–Aquilino

Nel quadro del PNRR – Missione 2, Componente 2, Intervento 4.1 “Rafforzamento mobilità ciclistica”, il Comune di Foggia ha approvato il Secondo Stato di Avanzamento Lavori (SAL n. 2) e il relativo Certificato di Pagamento per il progetto di realizzazione della ciclovia urbana e delle ciclostazioni universitarie. L’intervento riguarda il tracciato che collega Viale Giotto – Piazza Aldo Moro – Via Fuiani – Piazza Aquilino, insieme alla realizzazione di due ciclostazioni in prossimità delle sedi universitarie cittadine, finanziato nell’ambito delle risorse previste dal Decreto 12 agosto 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il progetto è finanziato con un importo complessivo pari a 786.455,16 euro, destinato alla progettazione e realizzazione di infrastrutture per la mobilità ciclabile urbana e alla messa in sicurezza della circolazione. Le risorse rientrano nel programma nazionale volto a promuovere l’ampliamento della rete ciclabile urbana, la realizzazione di corsie ciclabili, infrastrutture dedicate alla mobilità sostenibile e ciclostazioni a servizio dell’utenza universitaria.

L’appalto misto di lavori e forniture è stato aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) con mandataria Russo Vito S.r.l. e mandante Costruzioni Minchillo S.r.l., successivamente rimodulato per recesso della mandante. Il contratto d’appalto è stato formalizzato con rep. n. 11067 del 13 luglio 2023, con efficacia successiva alle verifiche di legge.

La Direzione dei Lavori ha trasmesso il SAL n. 2 riferito alle opere eseguite fino al 19 giugno 2026, composto da Libretto delle Misure n. 2, Libretto dei Sottocomputi n. 2, Registro di Contabilità n. 2, Sommario del Registro di Contabilità e Stato Avanzamento Lavori n. 2. Il documento certifica un avanzamento complessivo delle lavorazioni per un importo pari a 572.828,01 euro, al netto del ribasso d’asta del 7,80%, comprensivo degli oneri della sicurezza e oltre IVA al 10%.

Contestualmente è stato approvato il Certificato di Pagamento n. 2 del 23 giugno 2026, relativo al SAL n. 2, per un importo complessivo pari a 297.960,18 euro, di cui 270.872,89 euro per imponibile e 27.087,29 euro per IVA al 10%. Il pagamento è subordinato ai successivi provvedimenti di liquidazione previsti dall’amministrazione comunale.

L’intervento si inserisce in un articolato percorso amministrativo avviato nel 2022, comprendente approvazioni progettuali, gare, affidamenti tecnici, sottoscrizione del contratto d’appalto, avvio dei lavori, approvazione del primo SAL e successive varianti in corso d’opera, senza incremento del quadro economico complessivo. Nel corso dell’esecuzione sono state approvate perizie di variante e aggiornamenti tecnici nel rispetto dei vincoli del finanziamento PNRR.

Il procedimento è seguito dall’Area 8 – Rigenerazione Urbana PNRR del Comune di Foggia, sotto la responsabilità dirigenziale dell’Arch. Alessia Cordisco, con il coordinamento tecnico delle attività di direzione lavori, contabilità e sicurezza.

Il provvedimento approva formalmente il SAL n. 2 e il relativo certificato di pagamento, stabilendo che la liquidazione degli importi avverrà con successivo atto e che il documento non comporta immediati riflessi sulla spesa.

A cura di Giovanna Tambo.