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Home // Cronaca // Foggia, maxi-sequestro da oltre 3,5 milioni sul ‘Sisma Bonus’

FOGGIA SISMA BONUS Foggia, maxi-sequestro da oltre 3,5 milioni sul ‘Sisma Bonus’

Tra i beni sottoposti a sequestro figurano somme di denaro, un intero compendio immobiliare situato nel Comune di Pescara e crediti fiscali già ceduti a terzi

Foggia, maxi-sequestro da oltre 3,5 milioni sul 'Sisma Bonus'

Foggia, maxi-sequestro da oltre 3,5 milioni sul 'Sisma Bonus'

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Giugno 2026
Cronaca // Foggia //

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Foggia ha eseguito un maxi-sequestro preventivo d’urgenza per un valore complessivo superiore a 3,5 milioni di euro, nell’ambito di un’indagine su una presunta truffa legata al “Sisma Bonus acquisti”.

Il provvedimento, disposto dalla Procura della Repubblica di Foggia e convalidato dal GIP, riguarda due persone fisiche e tre società di capitali ed è collegato alle ipotesi di reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e autoriciclaggio.

Tra i beni sottoposti a sequestro figurano somme di denaro, un intero compendio immobiliare situato nel Comune di Pescara e crediti fiscali già ceduti a terzi, la cui successiva monetizzazione è stata bloccata.

L’indagine, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Foggia insieme alla Tenenza di Lucera, avrebbe permesso di ricostruire una presunta frode legata alle agevolazioni previste dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), con successivo impiego dei proventi in operazioni riconducibili ad autoriciclaggio.

L’operazione si inserisce nell’attività costante della Guardia di Finanza a tutela della spesa pubblica e della regolarità del sistema economico, con particolare attenzione al contrasto delle frodi sui bonus fiscali.

Nel rispetto della fase delle indagini preliminari, si precisa che gli indagati non possono essere considerati colpevoli fino a eventuale sentenza definitiva.

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