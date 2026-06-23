Il Comune di Foggia ha approvato la determinazione dirigenziale di omologazione della spesa relativa all’intervento finanziato nell’ambito del PNRR – Missione 5, Componente 2, Investimento 2.3 “Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQuA) – Borgo Croci ID 292”, riguardante i lavori di riqualificazione delle aree di verde pubblico attrezzato e l’incremento della superficie permeabile prospicienti viale Dauno e via Capezzuto, per un importo complessivo pari a 112.800 euro.

L’intervento rientra nel quadro delle politiche di rigenerazione urbana finanziate con risorse PNRR ed è finalizzato al miglioramento della qualità ambientale e della fruibilità degli spazi pubblici, attraverso la sistemazione delle aree verdi e la riduzione delle superfici impermeabili.

Iter amministrativo e inquadramento del finanziamento

Il progetto è inserito nel Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare, istituito ai sensi della normativa nazionale di settore e approvato nell’ambito delle procedure definite dal Decreto Interministeriale n. 395 del 16 settembre 2020. Il Comune di Foggia aveva presentato la candidatura con deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 12 marzo 2021, ottenendo successivamente l’ammissione a finanziamento con decreto ministeriale del 7 ottobre 2021.

Con successivo provvedimento del 20 gennaio 2022 è stata disposta l’ammissione definitiva al finanziamento, che ha incluso l’intervento relativo alla riqualificazione delle aree verdi del Borgo Croci.

Affidamenti, progettazione ed esecuzione

L’iter tecnico-amministrativo ha previsto la nomina dei responsabili del procedimento e l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione, direzione lavori, sicurezza e contabilità. Il progetto esecutivo è stato approvato con successivi aggiornamenti e varianti, anche in relazione alle condizioni delle aree interessate, modificate da degrado dei manufatti e atti vandalici.

In seguito alle verifiche e alle autorizzazioni degli enti competenti, tra cui la Regione Puglia – Ramo Tratturi e le Soprintendenze territoriali e PNRR, è stato possibile procedere alla fase esecutiva dei lavori.

L’appalto dei lavori è stato affidato all’operatore economico MDG S.r.l., con stipula del contratto e successiva consegna dei lavori avvenuta nel novembre 2025. Nel corso dell’esecuzione sono stati approvati:

il 1° Stato di Avanzamento Lavori (SAL) ;

; il certificato di pagamento n. 1 ;

; lo stato finale dei lavori ;

; il certificato di regolare esecuzione.

Le attività hanno incluso anche una variante progettuale non sostanziale, autorizzata dal RUP, con aggiornamento degli elaborati tecnici.

Quadro economico e spesa finale

A conclusione dell’intervento, il quadro economico finale evidenzia una spesa complessiva pari a 112.800 euro, articolata tra lavori, somme a disposizione dell’amministrazione, spese tecniche, incentivi e imposte.

L’importo dei lavori, comprensivo delle varianti, risulta pari a 81.166,74 euro, mentre la restante quota è relativa a:

spese tecniche esterne per progettazione e direzione lavori ;

; IVA e oneri previdenziali ;

; incentivi per funzioni tecniche al personale interno ;

; imprevisti e somme a disposizione.

La determinazione attesta che le risorse sono state utilizzate nel rispetto del finanziamento concesso e delle disposizioni normative vigenti, senza superamenti del quadro economico approvato.

Verifiche e conformità amministrativa

Il provvedimento finale dà atto che:

le procedure di affidamento sono state svolte nel rispetto del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) ;

; sono state rispettate le normative comunitarie e nazionali in materia di opere pubbliche;

le spese sostenute risultano ammissibili, congrue e rendicontate nei termini previsti dal PNRR ;

; non risultano ulteriori contributi o duplicazioni di finanziamento;

la documentazione è stata acquisita e conservata tramite i sistemi informatici dell’ente.

Conclusione del procedimento

Con la determinazione dirigenziale del 23 giugno 2026 si dispone quindi:

l’ approvazione del quadro economico finale dell’intervento;

dell’intervento; l’ omologazione della spesa complessiva di 112.800 euro ;

; la chiusura amministrativa e contabile del procedimento relativo al progetto PINQuA Borgo Croci.

L’atto conclude il ciclo di attuazione dell’intervento finanziato dal PNRR, destinato alla riqualificazione del verde urbano e al miglioramento della permeabilità dei suoli nelle aree comprese tra viale Dauno e via Capezzuto, nel territorio comunale di Foggia.

A cura di Giovanna Tambo.