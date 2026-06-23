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DRUSILLA FOER Il Libro Possibile a Vieste con Drusilla Foer: ‘Parla con Dru’ inaugura la XXV edizione

Sarà Drusilla Foer la protagonista dell’anteprima ufficiale della XXV edizione de Il Libro Possibile, in programma giovedì 25 giugno 2026 a Vieste

Il Libro Possibile a Vieste con Drusilla Foer: 'Parla con Dru' inaugura la XXV edizione

Il Libro Possibile a Vieste con Drusilla Foer: 'Parla con Dru' inaugura la XXV edizione - Fonte Immagine: vanityfair.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Giugno 2026
Eventi // Gargano //

Sarà Drusilla Foer la protagonista dell’anteprima ufficiale della XXV edizione de Il Libro Possibile, in programma giovedì 25 giugno 2026 a Vieste. L’appuntamento apre il conto alla rovescia verso il festival estivo e arriva dopo la serata-evento del 19 giugno a Irsina, inserita nel progetto Basilicata Regione Amica.

Figura tra le più riconoscibili dello spettacolo italiano, Drusilla Foer è un personaggio teatrale e televisivo creato e interpretato da Gianluca Gori, artista e performer fiorentino. Un’icona scenica elegante, ironica e colta, diventata negli anni presenza stabile nel teatro, in televisione e nel dibattito sui diritti civili.

L’evento si svolgerà alle ore 21 in piazza Marina Piccola, con vista sul faro di Vieste. A condurre la serata sarà il presentatore pugliese Mauro Pulpito.

Il format dal titolo “Parla con Dru. Chiacchiere e canzoni” (Savà Produzioni Creative) proporrà un incontro tra racconto, musica e ironia. Drusilla Foer si racconterà in un dialogo aperto con il conduttore e con il pubblico, alternando momenti di riflessione e leggerezza, con l’obiettivo di valorizzare il tema della libertà personale e dell’espressione autentica.

Il Libro Possibile a Vieste con Drusilla Foer: ‘Parla con Dru’ inaugura la XXV edizione

Previsti anche momenti musicali con interpretazioni dal vivo, in cui Drusilla proporrà alcuni brani del suo repertorio in chiave intimista.

L’anteprima è a ingresso libero fino a esaurimento posti e introduce l’edizione 2026 del festival, che si svolgerà dall’8 all’11 luglio a Polignano a Mare e dal 21 al 25 luglio a Vieste, con oltre 300 ospiti nazionali e internazionali.

Il tema della XXV edizione è “Discorso all’Umanità”, ispirato al celebre monologo finale de Il grande dittatore di Charlie Chaplin, con un percorso che intreccia narrativa, attualità, scienza, economia, ambiente, spettacolo e diritti.

Il programma di Polignano a Mare vedrà la partecipazione di numerosi protagonisti del panorama culturale e mediatico internazionale e nazionale.

Il percorso di avvicinamento proseguirà con l’Opening Party affidato al dj e producer olandese Afrojack, in programma venerdì 3 luglio alle ore 18.30.

Nato nel 2002, Il Libro Possibile celebra la sua XXV edizione confermandosi come uno dei principali festival culturali italiani, con eventi diffusi nelle piazze di Polignano a Mare e Vieste e l’obiettivo di rendere la cultura accessibile e condivisa.

Per informazioni su programma, biglietti ed esperienze: www.libropossibile.com e app ufficiale del festival.

1 commenti su "Il Libro Possibile a Vieste con Drusilla Foer: ‘Parla con Dru’ inaugura la XXV edizione"

  1. Il grande dittatore di Charlie Chaplin e l’ ispirazione per rappresentare la realtà viestana.
    Solo che in questo paese c’è un piccolo non grande di Charlie Chaplin.
    In questo paese vige il seguente discorso ” O SEI CON ME O SEI CONTRO DI ME ”
    Vediamo se si riesce a raccontare questa storia.

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