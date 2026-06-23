Incendio tra Macchia e Monte Sant’Angelo, residenti denunciano ritardi nei soccorsi (foto video)

Monte Sant’Angelo (Foggia) – Preoccupazione tra i cittadini per il vasto incendio che da diverse ore interessa l’area compresa tra Macchia e Monte Sant’Angelo, sul Gargano. Secondo numerose segnalazioni giunte alla redazione, le fiamme sarebbero divampate intorno a mezzogiorno e avrebbero continuato ad avanzare nel corso della giornata.

I residenti della zona lamentano presunti ritardi nell’arrivo dei soccorsi, sottolineando come il rogo sia rimasto attivo per molte ore prima di vedere un intervento considerato adeguato all’entità dell’emergenza. La situazione ha generato apprensione tra la popolazione locale, che ha assistito con crescente preoccupazione all’estendersi delle fiamme.

«Ci chiediamo come sia possibile che un incendio di queste dimensioni sia rimasto senza un supporto tempestivo per così tanto tempo», riferiscono alcuni cittadini, che chiedono chiarimenti sulle modalità e sui tempi di intervento adottati per fronteggiare l’emergenza.

L’incendio, visibile anche a distanza, ha attirato l’attenzione di numerosi residenti e automobilisti in transito nell’area. Al momento non si hanno informazioni ufficiali su eventuali danni a persone, abitazioni o infrastrutture, mentre resta alta l’attenzione sull’evoluzione del fronte del fuoco.

I cittadini chiedono che venga fatta piena luce sulle ragioni dei ritardi segnalati e che siano adottate tutte le misure necessarie per contenere l’incendio e garantire la sicurezza del territorio.

Si attendono eventuali comunicazioni ufficiali da parte delle autorità competenti e degli enti impegnati nelle operazioni di spegnimento.

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