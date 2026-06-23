La storica Baracchella di Damiano, un simbolo indelebile della Manfredonia di ieri

MANFREDONIA – Ci sono luoghi che, pur nella loro semplicità, riescono a lasciare un segno profondo nella memoria collettiva di una comunità. Luoghi che diventano parte integrante della vita quotidiana, custodendo ricordi, emozioni e frammenti di un tempo che continua a vivere nel cuore di chi lo ha attraversato. Tra questi c’è sicuramente la storica “Baracchella” di Damiano, per decenni punto di riferimento per generazioni di studenti, famiglie e cittadini manfredoniani.

Situata nei pressi della Scuola De Sanctis, nel quartiere San Michele, quella piccola struttura rappresentava molto più di un semplice chiosco. Era un luogo di incontro, di socialità e di quotidiana condivisione, sempre animato dal via vai di bambini diretti a scuola, genitori accompagnatori e residenti della zona.

Al centro di questa storia c’era lui, Damiano, una figura entrata a pieno titolo nell’immaginario collettivo cittadino. Con la sua presenza discreta, il suo carattere gentile e la sua costante disponibilità, ha saputo conquistare l’affetto e la stima di intere generazioni.

Ogni mattina, soprattutto nelle ore precedenti l’ingresso a scuola, la Baracchella si riempiva di voci, sorrisi e attese. Per molti bambini rappresentava una tappa irrinunciabile della giornata, un piccolo rito che precedeva l’inizio delle lezioni. Per i genitori era invece un punto di riferimento rassicurante, parte integrante della vita del quartiere.

Chi lo ha conosciuto ricorda ancora oggi Damiano con la sua caratteristica divisa, sempre pronto ad accogliere tutti con educazione e cordialità. Un atteggiamento semplice ma autentico che ha contribuito a trasformare quel piccolo chiosco in una vera e propria istituzione cittadina.

I ricordi legati alla Baracchella continuano ancora oggi a suscitare emozioni profonde. Non si tratta soltanto della nostalgia per un luogo scomparso, ma del ricordo di una Manfredonia fatta di rapporti umani genuini, di sacrificio, lavoro e senso di comunità.

Damiano ha dedicato gran parte della sua vita a quell’attività, affrontando con impegno e dedizione le fatiche quotidiane. Un esempio di laboriosità e di vicinanza alle persone che meriterebbe di essere tramandato alle nuove generazioni come patrimonio morale e culturale della città.

La sua figura resta impressa nella memoria di quanti hanno vissuto quegli anni e continuano a custodire il ricordo di una presenza familiare, capace di rendere speciale anche il più semplice dei gesti quotidiani.

La Baracchella di Damiano non era soltanto un chiosco: era un pezzo di storia popolare di Manfredonia, uno di quei luoghi che, pur non esistendo più, continuano a vivere nel racconto e nell’affetto di una comunità che non ha dimenticato.

Testimonianza e ricordo di Claudio Castriotta. Foto rimasterizzata e colorata dall’autore.

A cura di Claudio Castriotta.