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Home // Cronaca // “Liberati gli attivisti pugliesi Domenico Centrone e Leonarda Alberizia”

CENTRONE ALBERIZIA “Liberati gli attivisti pugliesi Domenico Centrone e Leonarda Alberizia”

"Accogliamo con grande sollievo la notizia della liberazione di Domenico Centrone e Leonarda Alberizia"

Bari, fiaccolata per Domenico Centrone e Dina Alberizia, detenuti da un mese

Bari, fiaccolata per Domenico Centrone e Dina Alberizia, detenuti da un mese - Fonte Immagine: quotidiano.net

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Giugno 2026
Cronaca // Foggia //

BARI – «Accogliamo con grande sollievo la notizia della liberazione di Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, ingiustamente detenuti in Libia per un mese». Con queste parole il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, e l’assessora regionale alla Cultura e Conoscenza, Silvia Miglietta, hanno commentato il rilascio dei due attivisti.

Dopo settimane di apprensione e attesa, la notizia della loro liberazione ha portato serenità alle famiglie e alle comunità che hanno seguito da vicino la vicenda. I rappresentanti della Regione hanno ricordato come, nelle scorse settimane, fosse stato rivolto un appello al Governo affinché utilizzasse «tutti i canali diplomatici» disponibili per ottenere il ritorno in libertà dei due attivisti.

«Hanno messo le loro vite al servizio della pace», hanno sottolineato Decaro e Miglietta, evidenziando l’impegno civile e umanitario di Centrone e Alberizia.

Infine, un messaggio diretto ai due attivisti: «A Nico e Dina diciamo: vi aspettiamo a casa, la Puglia è con voi».

La liberazione pone fine a un mese di detenzione in Libia e apre ora la strada al rientro dei due attivisti, atteso con grande emozione da familiari, amici e sostenitori.

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