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MANFREDONIA COMUNE Manfredonia, aggiornato il piano dei flussi di cassa 2026: approvata la determinazione

Il Comune di Manfredonia ha approvato l’aggiornamento al 31 marzo 2026 del piano dei flussi di cassa per l’anno 2026

IL SINDACO LA MARCA

IL SINDACO DEL COMUNE DI MANFREDONIA, DOMENICO LA MARCA

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
23 Giugno 2026
Manfredonia // Politica //

Il Comune di Manfredonia ha approvato l’aggiornamento al 31 marzo 2026 del piano dei flussi di cassa per l’anno 2026, con la determinazione dirigenziale n. 1329 del 22 giugno 2026 adottata dal Settore IV Economico-Finanziario.

Il provvedimento è stato firmato dalla dirigente dott.ssa Maricarmen Distante e si inserisce nel quadro della gestione finanziaria dell’ente locale, in conformità al quadro normativo vigente e agli strumenti di programmazione approvati dal Consiglio comunale e dalla Giunta.

L’atto richiama il rispetto del D.lgs. 267/2000, del D.lgs. 118/2011 e del D.lgs. 165/2001, oltre ai regolamenti comunali su contabilità, organizzazione degli uffici, contratti e controlli interni. Viene inoltre citato il Decreto sindacale n. 1 del 27 giugno 2024 relativo al conferimento degli incarichi dirigenziali.

Nel dispositivo si fa riferimento alla programmazione finanziaria dell’ente, con particolare riguardo alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2026-2028, al bilancio di previsione finanziario 2026-2028, al Piano esecutivo di gestione e al PIAO, approvati nei mesi precedenti dagli organi competenti.

Il piano dei flussi di cassa, introdotto dall’art. 6 del decreto-legge n. 155/2024, rappresenta uno strumento obbligatorio per gli enti locali e si configura come un cronoprogramma degli incassi e dei pagamenti, elaborato sulla base di modelli predisposti dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Il documento deve garantire coerenza con le previsioni di bilancio e tiene conto di stanziamenti di competenza, residui, accantonamenti e nuove attività programmate. Lo schema utilizzato è articolato su base trimestrale e confronta le previsioni dell’ente con i dati SIOPE relativi al penultimo esercizio disponibile.

Il piano aggiornato al 31 marzo 2026 include diversi elementi fondamentali, tra cui il fondo iniziale di cassa al 1° gennaio 2026, la movimentazione effettiva della cassa al 31 marzo 2026, le previsioni dei tre trimestri dell’anno e la distinzione dei flussi finanziari tra attività operativa, di investimento e di finanziamento. Sono inoltre indicate le variazioni delle disponibilità liquide e le previsioni del fondo di cassa finale per ciascun trimestre.

L’atto stabilisce l’approvazione dell’aggiornamento del piano e prevede la comunicazione alla Giunta comunale degli aggiornamenti trimestrali, come richiesto dalla normativa. È inoltre disposta la trasmissione del documento all’organo di revisione contabile per le verifiche di competenza.

Viene attestata la regolarità dei pareri previsti dall’art. 49 del D.lgs. 267/2000.

La determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune di Manfredonia per 15 giorni consecutivi e inserita nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.lgs. 33/2013.

A cura di Michele Solatia.

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