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MANFREDONIA PARCHEGGI Manfredonia, attivo l’orario estivo per i parcheggi a pagamento

L’amministrazione invita residenti e visitatori a prestare particolare attenzione ai nuovi orari per evitare sanzioni e disagi durante la stagione estiva

Manfredonia, attivo l’orario estivo per i parcheggi a pagamento

Manfredonia, parcheggi a pagamento - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
23 Giugno 2026
Manfredonia // Politica //

MANFREDONIA – Da lunedì 15 giugno è entrato in vigore l’orario estivo per i parcheggi a pagamento in città, che resterà attivo fino al prossimo 15 settembre. La principale novità riguarda l’estensione del servizio anche ai giorni festivi, domeniche comprese.

L’amministrazione invita residenti e visitatori a prestare particolare attenzione ai nuovi orari per evitare sanzioni e disagi durante la stagione estiva, periodo in cui aumenta sensibilmente l’afflusso di persone sul territorio.

Gli orari in vigore fino al 15 settembre
Le aree di sosta a pagamento saranno operative secondo le seguenti fasce:

Mattina: dalle ore 8.00 alle ore 13.00
Pomeriggio e sera: dalle ore 17.00 alle ore 24.00

Il provvedimento sarà valido sette giorni su sette, senza distinzione tra giorni feriali e festivi.

Quando la sosta resta gratuita
Al di fuori delle fasce orarie indicate, il parcheggio sarà libero e non soggetto a tariffazione. Durante gli orari di attivazione, invece, sarà necessario esporre il ticket o effettuare il pagamento tramite i sistemi elettronici disponibili.

Gli automobilisti sono invitati a verificare sempre la segnaletica presente nelle aree di sosta e a utilizzare i parcometri oppure le applicazioni abilitate, tra cui BMove, per il pagamento della sosta.

L’orario estivo resterà in vigore fino al 15 settembre 2026, quando tornerà la disciplina prevista per il periodo invernale.

A cura di Michele Solatia.

1 commenti su "Manfredonia, attivo l’orario estivo per i parcheggi a pagamento"

  1. Volete rivedere il parcheggio sotto il ristorante all’acqua di Cristo la strada si è ristretta fate le strisce a spina di pesce non si può passare è pericoloso

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