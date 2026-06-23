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COLONIA FELINA Manfredonia, benedizione della colonia felina del Molo di Ponente: iniziativa dei volontari per sensibilizzare sulla tutela dei gatti

La manifestazione riguarderà in particolare la grande colonia presente sul Molo di Ponente

benedizione gatti

benedizione gatti

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Giugno 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Un momento di incontro, sensibilizzazione e attenzione verso il benessere animale. È in programma mercoledì 24 giugno, alle ore 19.30, presso il Molo di Ponente (Barriera Info Point) di Manfredonia, la benedizione della colonia felina che da anni vive nell’area portuale della città.

L’iniziativa è promossa il gruppo dei tutori felini “I Felini di Manfredonia“, che ha rivolto un invito alla cittadinanza, ai referenti delle colonie feline e ai volontari del territorio affinché partecipino a una serata dedicata alla tutela degli animali e alla valorizzazione del lavoro svolto quotidianamente da chi si prende cura dei gatti randagi.

La manifestazione riguarderà in particolare la grande colonia presente sul Molo di Ponente, una realtà conosciuta da residenti e visitatori e che, secondo gli organizzatori, sarebbe ancora in attesa del necessario censimento ufficiale.

Nel corso dell’evento interverrà don Michele Nasuti, che impartirà la benedizione agli animali presenti e ai volontari impegnati nella loro assistenza. L’appuntamento vuole rappresentare non solo un gesto simbolico di affetto verso gli animali, ma anche un’occasione per richiamare l’attenzione sull’importanza della cura delle colonie feline, della sterilizzazione e della corretta gestione del randagismo.

Gli organizzatori definiscono la serata come «una giornata di affetto, cura e comunità», sottolineando il valore sociale e civile del volontariato animalista e il contributo che esso offre quotidianamente alla città.

L’accesso all’area dell’evento sarà esclusivamente pedonale. L’invito è rivolto a tutti coloro che desiderano condividere un momento dedicato alla protezione e al rispetto degli animali, contribuendo a mantenere alta l’attenzione sulle esigenze delle colonie feline presenti sul territorio.

«Unisciti a noi per celebrare e proteggere i nostri amici a quattro zampe», è il messaggio lanciato dai promotori dell’iniziativa.

1 commenti su "Manfredonia, benedizione della colonia felina del Molo di Ponente: iniziativa dei volontari per sensibilizzare sulla tutela dei gatti"

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